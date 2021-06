Вчені та лікарі виконали композицію, навіяну дослідженнями COVID-19

Колективний характер музики перегукується з об'єднаними зусиллями вчених в дослідженні вірусу.

Композитор з Манчестера Закія Лімінг створила музичну композицію, навіяну науковими дослідженнями коронавірусу. Композиція називається Dawn, on the Morning after the Storm ( "Світанок на ранок після бурі").

Як повідомляє The Guardian, науковці та медики з Великої Британії об'єдналися в ансамбль, щоб виконати пісню.

Кожен учасник групи записав свою партію. Музичні фрагменти об'єднали в відео. До складу ансамблю входять біоінформатики (кларнет), професор хірургії (фортепіано) і професор імунології (скрипка). Вокальну партію виконує педіатр. На волинці грає професор Калум Семпл - член Науково-консультативної групи з надзвичайних ситуацій (SAGE).

Більшість учасників ансамблю не зустрічалися особисто і проводили всі свої музичні експерименти віддалено. Як тільки введені через пандемію обмеження будуть повністю зняті, члени колективу хочуть зібратися разом, щоб вперше зіграти композицію наживо.

