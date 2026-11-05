Вчені відкрили давню гробницю цариці: те, що вони побачили, приголомшило їх

Гробниця / © The Daily Galaxy

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На початку 1925 року біля Великої піраміди Гізи випадково знайшли найбагатшу гробницю часів Стародавнього Єгипту. Проте після довгих розкопок на науковців чекала головна загадка: у розкішній усипальниці взагалі не виявилося тіла цариці.

Про це повідомляє видання Daily Galaxy.

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Випадкове відкриття під штукатуркою

На початку 1925 року фотограф археологічної експедиції Мохаммедані Ібрагім готувався до зйомок біля Великої піраміди. Коли він ставив штатив на землю, під шаром вапняку помітили ділянку давньої штукатурки.

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Команда археологів під керівництвом Алана Роу розчистила ділянку й побачила 12 сходинок, що вели до засипаної камінням шахти. На глибині 7,5 метра робітники натрапили на замуровану нішу із жертовними дарами — черепом і кістками бика в очеретяному килимку та двома глеками для вина.

А вже на глибині 27,4 метра шахта закінчувалася входом до підземної камери, куди науковці вперше зазирнули 8 березня 1925 року. З’ясувалося, що це усипальниця цариці Хетеферес I — матері фараона Хуфу (Хеопса), який збудував Велику піраміду.

Які скарби знайшли в усипальниці

Усі дерев’яні речі від часу розпалися та вкрилися пилом, але на підлозі залишився суцільний килим із золотих пластин, якими вони були вкриті. Керівник експедиції Джордж Райснер наказав запечатати кімнату до свого прибуття зі США. Розкопки відновилися лише 21 січня 1926 року.

Після цього почалася надзвичайно кропітка робота. Упродовж 321 робочого дня команда під керівництвом Доуса Данхема описувала та обережно піднімала кожен шматочок. Науковці склали 1701 сторінку нотаток і зробили 1057 фотографій.

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Завдяки цим записам реставратори змогли відтворити позолочене ліжко, два крісла, каркас для балдахіна та переносне крісло із золотими ієрогліфами: «Мати царя Верхнього та Нижнього Єгипту». Також у кімнаті знайшли позолочену скриньку з 20 срібними браслетами, прикрашеними сердоліком, лазуритом та бірюзою у формі метеликів.

Гробниця цариці Хетеферес I. Фото: Museum of Fine Arts.

Таємниця порожнього саркофага

Пізніше, 3 березня 1927 року, Джордж Райснер у присутності запрошених гостей та єгипетських чиновників підняв кришку алебастрового саркофага, що стояв біля східної стіни.

«Джордже, це жах!» — випалив присутній на відкритті художник Джозеф Ліндон Сміт.

Саркофаг виявився повністю порожнім. Згодом, 21 травня, команда відкрила заштукатурену нішу в стіні й знайшла запечатану канопу — скриню, де зберігалися вилучені під час муміфікації органи. У трьох із чотирьох її відділень збереглася рідина із залишками тканин цариці. Також на краях саркофага виявили сліди від металевого інструменту.

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Джордж Райснер висунув теорію, що першу гробницю Хетеферес I у Дахшурі пограбували, а чиновники приховали це від фараона Хуфу та перепоховали порожній саркофаг біля Великої піраміди. Інший єгиптолог, Марк Ленер, пізніше припустив, що це було поспішне поховання, після якого мумію згодом перенесли до іншої гробниці.

Майже за століття після відкриття таємниця зникнення цариці залишається нерозгаданою. Відновлені меблі, скринька для браслетів, саркофаг і канопи Хетеферес I нині виставлені у Великому Єгипетському музеї поблизу Гізи.

Нагадаємо, дослідження двох стихійних лих, що сталися у XII та XIII століттях на півночі Італії, показало, як діяльність людей може спричинити смертельне цунамі навіть у звичайному озері.

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