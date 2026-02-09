Вчені відкрили новий вид легендарної комахи: який вигляд вона має (фото)

Сонечко / © Unsplash

Науковці Університету Кюсю (Японія) відкрили новий вид сонечка безпосередньо на території свого кампусу. Комаха, що отримала назву Parastethorus pinicola, була виявлена на японській чорній сосні, що й відображено в її назві («мешканець сосни»).

Це відкриття відбулося в межах масштабного дослідження групи сонечок Stethorini, результати якого опубліковані в науковому журналі Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, передає Popsci.

Унікальність та складність ідентифікації

Виявлений вид вражає своїми розмірами: довжина дорослої особини становить лише 1 міліметр, що трохи більше за піщинку. Саме через крихітний розмір та непоказний чорний колір комаха довгий час залишалася непоміченою для ентомологів.

За словами першого автора статті Рьоти Секі, ідентифікувати таких комах надзвичайно важко. Розрізнити споріднені види можна лише шляхом детального анатомічного дослідження.

Окрім відкриття «мешканця сосни», дослідники проаналізували близько 1700 екземплярів комах та внесли важливі зміни до класифікації. З’ясувалося, що два види (Stethorus japonicus та Stethorus sifonulus), які раніше вважалися різними, насправді є одним і тим самим видом. Вчені ідентифікували ще один новий вид, який назвали Stethorus takakoae на честь бабусі Рьоти Секі, яка підтримувала його дитяче захоплення ентомологією.

Новий вид сонечка — «Parastethorus pinicola». / © popsci.com

Екологічне значення

Сонечка групи Stethorini відіграють важливу роль в екосистемі, оскільки вони є природними хижаками, що харчуються павутинними кліщами. Співавтор дослідження Мунетосі Маруяма наголосив, що навіть у густонаселених містах або університетських містечках поруч із людьми існують невідомі види комах, які підтримують екологічний баланс.

Стандартизація назв і точна класифікація дозволять японським вченим ефективніше обмінюватися даними з колегами з інших країн Азії, де ці види також широко розповсюджені.

