Вчені відкрили шокувальний вплив медитації на уповільнення старіння

Медитація / © gurukul.ru

Реклама

Нове дослідження, проведене американськими вченими, показало, що певні види медитації можуть сповільнювати процес старіння мозку і навіть робити його «молодшим» на середньому рівні майже на шість років. Крім того, регулярні медитативні практики потенційно знижують ризик розвитку хвороби Альцгеймера та інших форм деменції.

Про це повідомляє Newsweek.

Про значення цього відкриття розповів один з авторів дослідження, професор анестезіології Гарвардської медичної школи доктор Балачундхар Субраманіам. Він зазначив, що медитація, поряд із повноцінним сном і здоровим харчуванням, може відтермінувати прояви когнітивного старіння: «Якщо починати практикувати ще з раннього віку, можна відтермінувати, зменшити або навіть частково звернути процеси, пов’язані з деменцією», — сказав він.

Реклама

Чому це важливо

Медитація давно вважається корисною для психічного та фізичного здоров’я. Попередні дослідження пов’язували її з підвищенням імунного захисту, зменшенням тривожності та покращенням пам’яті й емоційної стабільності. Вона також ефективна в боротьбі з хронічним болем, діабетом, гіпертонією і фіброміалгією.

Нові результати розширюють розуміння медитації: вона може не лише допомагати пацієнтам з уже наявними когнітивними порушеннями, а й бути профілактичним засобом, знижуючи ризик розвитку хвороби Альцгеймера та деменції й підтримуючи здоров’я мозку протягом життя.

Цього року кількість американців з діагнозом Альцгеймера перевищила 7 мільйонів, повідомляє Alzheimer’s Association.

Дослідження показало, що люди, які практикують медитацію на основі йоги, мають мозок, який видається значно «молодшим» за хронологічний вік. Особливо це стосувалося так званих «досвідчених медитаторів», які присвячували практиці принаймні дві години щодня. Їхній мозок був у середньому на 5,9 року молодший, що вказує на уповільнене або навіть частково зворотне старіння мозку.

Реклама

Секрет у сні

Однією з причин такого ефекту, за словами дослідників, є якість сну. Досвідчені медитатори мали глибокий і відновлювальний сон, що безпосередньо впливає на зменшення запальних процесів у мозку. Для цього учасники дослідження носили спеціальні наголовні датчики під час сну, які вимірювали активність мозку (EEG) в реальному часі.

Крім того, учасники демонстрували гострішу пам’ять, ясніше мислення та менший рівень стресу й самотності порівняно з тими, хто медитацією не займався.

«Ми не можемо стверджувати, що медитація безпосередньо зменшує старіння мозку, лише те, що існує значущий зв’язок між цими явищами», — зазначила професорка Університету Джона Гопкінса Тамар Мендельсон, яка не брала участі у дослідженні. Вона додала, що важливо з’ясувати, чи можуть коротші практики, наприклад, по 30 хвилин на день, давати подібні результати.

Проте, на її думку, медитацію варто сприймати серйозно як метод підтримки здоров’я мозку, навіть якщо наразі недостатньо даних, щоб рекомендувати її як прямий засіб для омолодження мозку.

Реклама

Дослідження охопило 35 осіб середнім віком 38 років, які відвідували чотириденний йога-ретрит 2021 року. Програма передбачала 10–12 годин йоги та медитації щодня. Перед ретритом учасники пройшли 40-денну підготовку з трьох-чотирьох годин щоденної практики йоги та медитації, а також дотримувалися веганської дієти.

Доктор Субраманіам підкреслив, що важливішою є не тривалість практики, а її якість. «Медитація — це не дія, а стан, у який потрібно увійти. Для новачків важливо користуватися керованими медитаціями та дотримуватися інструкцій, щоб навчитися правильної техніки», — пояснив він.

Професорка психіатрії Єльського університету Геді Кобер зазначила, що вибірка дослідження була невелика, тож потрібні додаткові дані з різних лабораторій та експериментів. Проте, за її словами, вже наявні дослідження підтверджують, що медитація має значний позитивний вплив на психічне та фізичне здоров’я.

Доктор Субраманіам повідомив, що його команда зараз аналізує дані учасників, які медитували по 30 хвилин щодня, щоб з’ясувати, чи дає коротша практика подібні ефекти.

Реклама

Дослідження показує, що регулярна медитація може бути важливим інструментом підтримки молодості мозку, зниження стресу і покращення когнітивних функцій. Воно підкреслює потенціал стародавніх практик у поєднанні з сучасними науковими методами для покращення якості життя та довгострокового здоров’я мозку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що йога й медитація мають глибокий вплив на психічне, фізичне та емоційне здоровʼя.