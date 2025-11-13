Вчені відкрили "сьоме чуття" людини: як це працює

Чуття

Реклама

Традиційний перелік людських сенсорних можливостей (зір, слух, смак, нюх, дотик) може бути неповним. Нові експерименти, опубліковані в IEEE Xplore, демонструють, що люди, подібно до деяких птахів, мають здатність, яку вчені назвали «дистанційний дотик» (remote touch), або ж «сьоме чуття».

Про це пише IFLScience.

Це вміння дозволяє виявляти предмети, заховані в зернистих матеріалах (наприклад, піску), на відстані, аналізуючи незначні зміни тиску та вібрації у середовищі. Щоб перевірити цю гіпотезу, вчені провели експеримент, під час якого учасники намагалися знайти приховані в піску об’єкти, використовуючи лише кінчики пальців, не торкаючись самих предметів.

Реклама

Результати виявилися вражаючими. Добровольцям вдалося виявити приховані речі майже в трьох випадках із чотирьох.

«Результати досліджень на людях підтверджують виявлення з точністю 70,7% на відстані 6,9 сантиметра», — заявили автори роботи.

Науковці висувають гіпотезу, що люди визначають наявність предмета на відстані, помічаючи ледь відчутні зміщення в піску навколо. При цьому, математичні та теоретичні знання допомагають з’ясувати точне джерело і відстань до прихованого об’єкта.

Аспірант Лабораторії робототехніки Чженці Чен зазначає, що це «сьоме чуття» може мати важливе практичне застосування: від пошуку археологічних артефактів без їхнього пошкодження до дослідження екстремальних гранулярних середовищ, як-от ґрунт на Марсі чи океанічне дно.

Реклама

Оскільки в більшості таких ситуацій залучатимуться роботи, автори дослідження використали знання про людський «дистанційний дотик» для навчання роботизованого тактильного датчика. Хоча пристрій поки що не зрівнявся з людською точністю, він виявив об’єкти у 40% випадків на середній відстані шести сантиметрів.

Цей міждисциплінарний підхід, що об’єднує психологію, робототехніку та штучний інтелект, відкриває шлях для створення передових роботизованих систем. Надалі дослідники сподіваються розробити роботів, здатних ефективно працювати там, де прямий зір або фізичний дотик неможливі. Це зробить «приховані або небезпечні дослідження безпечнішими, розумнішими та ефективнішими».

Нагадаємо, багато хто мріяв про незвичайного дикого улюбленця, але одомашнення — це набагато складніший процес, ніж просто забрати тварину додому. Приручення є взаємовигідним симбіозом, який вимагає від тварини наявності шести ключових характеристик. Більшість ссавців цим вимогам не відповідає, тому тисячі років еволюції дали нам лише невелику кількість видів домашніх тварин порівняно з їхнім розмаїттям у дикій природі.

Також повідомлялося, що «титул» найбільшого хижого ссавця у світі належить не леву чи ведмедю. Найбільшим хижаком серед ссавців насправді є морський гігант, чия вага більша за легкове авто.