Вчені виявили планету, яка схожа на яйце: вона може скоро померти

Попередні дослідження припускали, що WASP-12b загине за 10 мільйонів років, проте терміни змінилися.

Вчені виявили гігантську планету, розміри якої вдвічі перевищують Юпітер. Вона рухається спіральною орбітою навколо своєї зірки. І що цікаво, ця траєкторія має привести планету до загибелі.

Про це пише видання Space.com.

Як зазначається, йдеться про планету під назвою WASP-12b. Попередні дослідження припускали, що WASP-12b загине за 10 мільйонів років, але тепер вчені вважають, що це станеться набагато раніше.

"Згідно з нашими розрахунками, планета вріжеться в зірку WASP-12 всього через три мільйони років, неймовірно короткий проміжок часу, враховуючи, що вік зірки становить лише три мільярди років", - заявив провідний автор дослідження П'єтро Леонарді з Падуанського університету.

В межах космічних масштабів - три мільйони років вважається коротким терміном. Водночас зірки, схожі на Сонце, живуть близько 10 мільярдів років.

Що цікаво, лише за земний день планета здійснює оберт навколо своєї зірки. Через цю близькість планету кваліфікують як гарячий юпітер. Вчені вважають, що температура поверхні зірки досягає 2210 градусів за Цельсієм.

Крім того, форма планети нагадує яйце. І це через сильні приливні сили, пов’язані з гравітацією. Цей гравітаційний вплив також видаляє матеріал із WASP-12b, який утворює диск матерії навколо зірки.

Нагадаємо, що у Сонячній системі може ховатись ще одна планета.

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