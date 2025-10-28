Вчені вперше задокументували полювання пацюків на кажанів

Пацюк / © krisa.org.ua

Реклама

Вчені вперше задокументували активне полювання бурих пацюків (Rattus norvegicus) на кажанів у міських зимівлях у Північній Німеччині.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому журналі Global Ecology and Conservation.

Згідно з даними дослідження, спостереження проводили на двох великих місцях зимівлі кажанів — у районах Зегеберзького та Люнебурзького Калькбергів. За допомогою інфрачервоних камер і тепловізійних пристроїв дослідники зафіксували щурів, які нападали на кажанів як під час польоту, так і після приземлення.

Реклама

Протягом п’яти тижнів науковці зареєстрували понад 30 спроб нападу і 13 підтверджених випадків загибелі кажанів, переважно видів Myotis daubentonii та Myotis nattereri.

«Це перше науково підтверджене свідчення систематичного хижацтва бурих пацюків на кажанів у Європі. Отримані результати демонструють високу адаптивність гризунів і можуть мати суттєвий вплив на популяції кажанів у міських екосистемах», — зазначив автор дослідження Флоріан Глоза-Рауш.

Науковці наголошують, що така поведінка може збільшувати ризики передачі зоонозних патогенів, оскільки як пацюки, так і кажани є резервуарами небезпечних вірусів.

Дослідники рекомендують запровадити цільові заходи контролю популяції інвазивних гризунів у районах масових зимівель кажанів, зокрема обмежити доступ до харчових відходів і потенційних місць укриття, а також модернізувати системи водовідведення.

Реклама

Дослідження проводили науковці з Інституту еволюційної екології та поведінки тварин (Берлін) спільно з фахівцями з Німеччини та Данії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені знайшли згадки про еліксир безсмертя, який вживав імператор Китаю.