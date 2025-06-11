Вчені вперше зняли на камеру невловиму антарктичну істоту: є опубліковані фото

Рідкісний кальмар / © iflscience.com

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У крижаних просторах Південного океану сталося справжнє наукове диво: дослідники з Інституту океану Шмідта вперше в історії зафільмували живого рідкісного глибоководного кальмара Gonatus antarcticus.

Про це повідомили Iflscience.

Цей невловимий мешканець Антарктики досі був відомий лише за мертвими рештками, що потрапляли в сіті рибалок, або за фрагментами, знайденими у шлунках морських хижаків.

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Ця історична зустріч сталася на Різдво, завдяки щасливому збігу обставин. Наукова експедиція на борту судна R.V. Falkor (too), що досліджувала море Ведделла, планувала запустити свій дистанційно керований апарат (ROV SuBastian) напередодні свята. Проте великі крижини змусили відкласти запуск, і саме ця затримка призвела до неймовірної події.

«Які були шанси? Ми не мали бути там, і точно не в цей момент», — здивовано прокоментував Мануель Новілло, науковий співробітник Інституту різноманіття та екології тварин.

Таємниці глибин: нові деталі про невідомий вид

Відео, зроблене на глибині 2152 метри, дозволило вченим детально роздивитися кальмара. Хоча особина виглядала здоровою та активною, на її мантії були помітні свіжі сліди від присосок, а на щупальцях — подряпини. Це свідчить про нещодавні сутички з іншими мешканцями глибин. Наразі вік та стать цього «морського чудовиська» залишаються невідомими, але ці кадри вже є безцінним джерелом інформації про таємниче життя глибоководних створінь.

Експедиція, організована в рамках ініціативи Schmidt Ocean Institute, National Geographic та Rolex Perpetual Planet, збирала дані про морські екосистеми та картографувала незвідані ділянки дна Південного океану. Очікується, що більше деталей про цю унікальну зустріч буде представлено в майбутньому документальному фільмі від National Geographic.

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Раныше повідомлялося, що є острів, куди не пускають людей. Лише військові та обрані вчені мають право ступити на цю ділянку суші. Острів Кеймада-Гранді біля узбережжя Бразилії офіційно закритий для відвідувачів, адже вважається одним із найнебезпечніших місць на планеті.