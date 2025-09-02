Вчені виявили найбільшу білу акулу в Атлантиці: який вигляд має

Акула / © Getty Images

Біля узбережжя США вчені з некомерційної організації OCEARCH виявили та позначили найбільшого самця великої білої акули, якому дали ім’я Контендер. Цей гігантський хижак завдовжки 4,19 метра та вагою близько 750 кілограмів є важливим знаком можливого відродження популяції великої білої акули в цьому регіоні.

Про це пише Т4.

За словами головного ветеринара OCEARCH, дорослі самці такого розміру зустрічаються вкрай рідко. Контендера було помічено 17 січня 2025 року біля узбережжя Флориди. З того часу його трекер зафіксував міграцію, що є типовою для цього виду. Він подолав тисячі кілометрів: рухався на південь, потім зник на кілька тижнів, щоб знову з’явитися біля берегів Північної Кароліни. Востаннє його місцезнаходження було зафіксовано 18 липня поблизу Кейп-Коду, штат Массачусетс.

Хоча великі білі акули мігрують на величезні відстані, їхня популяція розділена на три генетично відокремлені групи. Контендер, вік якого, ймовірно, перевищує 30 років, є важливою частиною репродуктивної популяції.

Велика біла акула (Carcharodon carcharias). Фото: OCEARCH. / © Т4

Попри вражаючі розміри Контендера, він не є найбільшою зареєстрованою білою акулою. Найбільші особини — це самки. Наприклад, Мері Лі сягала 4,8 метра, а Нукумі — 5,2 метра. Проте, найвідомішою білою акулою у світі є Діп Блу, довжина якої, за оцінками, становить понад 6 метрів, а вік — близько 50 років. Її місцезнаходження залишається загадкою.

Нагадаємо, бажання зробити ефектне фото з дикою твариною часто призводить до непередбачуваних наслідків. У цьому на власному досвіді переконався мешканець Флориди, який вирішив позувати з лимонною акулою, витягнутою з океану. Проте хижак, якому явно не сподобалася така увага, боляче вкусив чоловіка.

Поблизу берегів Коста-Рики, в Національному парку Тортугеро, вперше спіймали надзвичайно рідкісну акулу-медсестру. Вона мала незвичайний яскраво-помаранчевий колір та білі очі.

Рідкісна акула-ангел (Squatina squatina) плаває водами Кардиганської затоки у Уельсі. Вченим вдалося зафіксувати одну з найрідкісніших акул світу — вид, що перебуває під критичною загрозою зникнення.