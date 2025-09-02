ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
250
Час на прочитання
2 хв

Вчені виявили найбільшу білу акулу в Атлантиці: який вигляд має

Біля узбережжя США знайшли гігантську білу акулу.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Акула

Акула / © Getty Images

Біля узбережжя США вчені з некомерційної організації OCEARCH виявили та позначили найбільшого самця великої білої акули, якому дали ім’я Контендер. Цей гігантський хижак завдовжки 4,19 метра та вагою близько 750 кілограмів є важливим знаком можливого відродження популяції великої білої акули в цьому регіоні.

Про це пише Т4.

За словами головного ветеринара OCEARCH, дорослі самці такого розміру зустрічаються вкрай рідко. Контендера було помічено 17 січня 2025 року біля узбережжя Флориди. З того часу його трекер зафіксував міграцію, що є типовою для цього виду. Він подолав тисячі кілометрів: рухався на південь, потім зник на кілька тижнів, щоб знову з’явитися біля берегів Північної Кароліни. Востаннє його місцезнаходження було зафіксовано 18 липня поблизу Кейп-Коду, штат Массачусетс.

Хоча великі білі акули мігрують на величезні відстані, їхня популяція розділена на три генетично відокремлені групи. Контендер, вік якого, ймовірно, перевищує 30 років, є важливою частиною репродуктивної популяції.

Велика біла акула (Carcharodon carcharias). Фото: OCEARCH. / © Т4

Велика біла акула (Carcharodon carcharias). Фото: OCEARCH. / © Т4

Попри вражаючі розміри Контендера, він не є найбільшою зареєстрованою білою акулою. Найбільші особини — це самки. Наприклад, Мері Лі сягала 4,8 метра, а Нукумі — 5,2 метра. Проте, найвідомішою білою акулою у світі є Діп Блу, довжина якої, за оцінками, становить понад 6 метрів, а вік — близько 50 років. Її місцезнаходження залишається загадкою.

Нагадаємо, бажання зробити ефектне фото з дикою твариною часто призводить до непередбачуваних наслідків. У цьому на власному досвіді переконався мешканець Флориди, який вирішив позувати з лимонною акулою, витягнутою з океану. Проте хижак, якому явно не сподобалася така увага, боляче вкусив чоловіка.

Поблизу берегів Коста-Рики, в Національному парку Тортугеро, вперше спіймали надзвичайно рідкісну акулу-медсестру. Вона мала незвичайний яскраво-помаранчевий колір та білі очі.

Рідкісна акула-ангел (Squatina squatina) плаває водами Кардиганської затоки у Уельсі. Вченим вдалося зафіксувати одну з найрідкісніших акул світу — вид, що перебуває під критичною загрозою зникнення.

Дата публікації
Кількість переглядів
250
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie