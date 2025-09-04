Вчені виявили регіон в Європі, де люди живуть значно довше за всіх

Фінляндія / © Reuters

Дослідники виявили потенційну “блакитну зону” у Західній Фінляндії, де очікувана тривалість життя перевищує середній показник по країні та світовий рівень.

Про це розповідає IFL Science.

Особливо виділяється шведомовний регіон Остроботнія: тут новонароджені в середньому живуть 83,1 року, що вище середньофінського показника 81,6 року та світового — 73,1 року. Вчені пов’язують це з активним способом життя, здоровим харчуванням, низьким рівнем стресу та соціальною взаємодією мешканців.

У дослідженні від Університету Або Академії наголошують, що довголіття може залежати від культурного, соціального та економічного контексту. Водночас у Південній Остроботні тривалість життя нижча, хоча жителі наслідують ті ж принципи здорового способу життя. Сусідні Аландські острови мають ще кращі показники здоров’я, проте їхній спосіб життя відрізняється від класичних “блакитних зон”. Це свідчить про складність впливу різних факторів на тривалість життя.

Відомі “блакитні зони” світу — це регіони з аномально високою тривалістю життя, де люди частіше досягають 100 років. Серед них: японський острів Окінава, скелясті гори Ольястри на Сардинії та прибережні райони Ікарії в Греції.

Нагадаємо, Фінляндія шукає спосіб захистити східні кордони від можливого російського вторгнення і планує створити для цього природний бар’єр, зокрема, відновити болота.