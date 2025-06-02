Вчені виявили унікальну рослину, яка росте лише в одному місці на планеті (фото)

Гігантський хрестовник / © livescience

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На середньогірських схилах легендарної африканської вершини — гори Кіліманджаро — природа приховує справжнє диво. Там, високо над рівнем моря, зростає гігантський хрестовник (Dendrosenecio kilimanjari) — дивна, чужа зовнішньому світові рослина, що не зустрічається більше ніде на планеті. Її зовнішній вигляд нагадує гібрид ананаса та кактуса, але це — результат мільйонолітньої адаптації до жорстких умов високогір’я.

Про це пише LiveScience.

Цей хрестовник оселився на Кіліманджаро близько мільйона років тому й не покидав свого єдиного ареалу проживання. Він зростає на висотах від 2800 до 4000 метрів над рівнем моря, де клімат жорсткий і непередбачуваний: від сонця до снігу, від дощу до пронизливих вітрів. Температури можуть коливатися від +20°C вдень до –29°C вночі.

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Щоб вижити в таких умовах, рослина розвинула унікальні «виживальні» навички. Вона зберігає воду у товстих стеблах та м’ясистому листі, яке додатково захищене волосками — це зменшує випаровування. А від холоду хрестовник захищає себе «одягом» з власного мертвого листя, яке огортає стебло, створюючи природну теплоізоляцію.

Дослідження показали, що хрестовник навіть виробляє біологічний «антифриз», який дозволяє йому рости вище за межу дерев. Попри важкі умови, ці рослини поступово, але вперто тягнуться до сонця: вони ростуть лише на 2,5–5 см на рік, тому найвищі з них — справжні довгожителі віком понад 100 років.

Висота деяких екземплярів сягає 6–9 метрів, що вражає, враховуючи складні умови існування. Такий вертикальний ріст допомагає краще ловити сонячне світло, що вкрай важливо для фотосинтезу в розрідженому гірському повітрі.

Рослини цвітуть жовтими квітами, які приваблюють комах-запилювачів. Після запилення з’являються насіннєві головки, які вітер розносить по схилах, шукаючи нові місця для проростання. Але в межах Кіліманджаро — бо поза цією горою хрестовник просто не виживає.

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За генетичними даними, гігантські хрестовники еволюціонували з менших предків, які з часом мігрували на більшу висоту, пристосовуючись до холоду, браку вологи та сонця. Вони стали унікальними «дітьми гори», яких не знайдеш більше ніде.

Найкращі місця для спостереження за цими рослинами — плато Шира та район табору Барранко. Туроператори рекомендують маршрути Лемошо, Мачаме та Північний — саме на цих стежках хрестовники зустрічаються найчастіше.

Туристам радять не торкатися до рослин і не пошкоджувати їх. Вони не лише рідкісні, а й важливі для екосистеми Кіліманджаро: їх коріння стабілізує ґрунт і запобігає ерозії, а самі рослини

Хрестовник Кіліманджаро — не просто ботанічна рідкість, а живе свідчення того, як дивовижно природа адаптується до найсуворіших умов. Це рослина, яка не лише вижила, а й розквітла у майже інопланетному середовищі — і ще раз нагадала, якою загадковою залишається наша планета.

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