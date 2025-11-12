Вчені визначили моменти життя, коли старіння прискорюється

Старіння

Процес старіння людини не завжди відбувається поступово. Є два вікові періоди, коли організм змінюється найбільш стрімко — близько 44 та 60 років.

Про це повідомили автори масштабного дослідження, проведеного у 2024 році, пише ScienceAlert.

Дослідження вивчало молекулярні зміни, що відбуваються в організмі людини з віком. За словами генетика Майкла Снайдера зі Стенфордського університету, ці періоди характеризуються особливо різкими змінами у багатьох біологічних показниках.

«Ми не просто старіємо поступово — існують періоди, коли зміни відбуваються надзвичайно різко, — пояснив Снайдер. — Середина 40-х і початок 60-х років — це час суттєвих перетворень у нашому організмі. І це стосується всіх молекул, які ми аналізували».

Для дослідження вчені спостерігали за 108 дорослими учасниками, які протягом кількох років регулярно надавали біологічні зразки. Загалом було зібрано 135 239 показників зразків RNA, білків, ліпідів та мікробіому зі шкіри, слизової рота та носа. Кожен учасник в середньому надав 47 зразків, а один — 367, що дозволило накопичити понад 246 мільярдів даних для аналізу.

Результати показали два чіткі піки змін у молекулах організму. Перший — у середині 40-х років, другий — на початку 60-х. Пік у 40-44 роки був пов’язаний з метаболізмом ліпідів, алкоголю та кофеїну, серцево-судинною системою, а також функцією шкіри і м’язів. Другий пік у 60 років стосувався метаболізму вуглеводів та кофеїну, серцево-судинних показників, стану шкіри і м’язів, імунної системи та роботи нирок.

Науковці зазначають, що перший пік співпадає з періодом менопаузи у жінок, але зміни спостерігались і у чоловіків, тому це не є єдиним фактором. «Ймовірно, існують інші, більш значущі механізми, які впливають на різкі зміни організму у людей обох статей», — пояснила метаболомістка Сяотао Шен.

Вчені підкреслюють, що дослідження проводилося на невеликій групі людей віком від 25 до 70 років, тому для точнішого розуміння процесів старіння необхідні подальші експерименти та спостереження на більшій вибірці.

За словами авторів, розуміння цих «стрибків старіння» може допомогти в розробці ефективних методів профілактики та лікування вікових захворювань, включно з проблемами серця, імунної системи та обміну речовин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як покращити стан шкіри у віці 50+ і що потрібно для цього робити.