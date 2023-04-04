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Вчені зафіксували найглибшу рибу, яку коли-небудь бачили у світі: який вигляд вона має (фото)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Вчені зафіксували найглибшу рибу, яку коли-небудь бачили у світі: який вигляд вона має (фото)

Фото: pixabay.com

Їхні желатинові тіла допомагають їм вижити у найглибших канавах світу.

Біля берегів Японії вчені зафільмували найбільш глибоководну рибу. Вона плаває на глибині 8336 м. Цей вид - це різновид равликів роду Pseudoliparis. 

Про це повідомляє видання Yahoo.

Попереднє спостереження за рибою було зроблено на глибині 8178 м, південніше в Тихому океані в Маріанській западині. Таким чином, це відкриття побило рекорд на 158 метрів.

Зазначається, що Pseudoliparis був знятий системою камер, прикріпленою до кадру, випущеного з-за борту корабля. Для приваблення морських мешканців у каркас додали наживку.

Іхтіологи розповідають, що існує понад 300 видів Pseudoliparis, більшість з яких насправді є мілководними істотами і їх можна знайти в гирлах річок, але певна група адаптувалася до життя в холодних водах Арктики та Антарктики, а також - в умовах екстремального тиску, які існують у найглибших канавах світу. На глибині 8 км вони відчувають понад 80 мегапаскалів, що у 800 разів перевищує тиск на поверхні океану. Їхні желатинові тіла допомагають їм вижити.

© Yahoo
Фото: Yahoo

Нагадаємо, ірландець на ім'я Ойн О'Фоудхейген стверджує, що під час нового спостереження "вполював" на камери Лохнеське чудовисько.

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Дата публікації
Перегляди
2827
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