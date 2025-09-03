ТСН у соціальних мережах

Вчені залишили послання для людства, яке відкриють через 6000 років: що в ньому

Унікальну капсулу відкриють лише через 6000 років.

Людство намагається зберегти свою історію

© theguardian.com

Вчені з Університету Оглторп (США) створили унікальну капсулу часу, щоб зберегти знання та артефакти сучасності для майбутніх цивілізацій. Сховище, відоме як «Крипта цивілізації», було запечатане у 1940 році, а його відкриття заплановано на 8113 рік. Цей проєкт є спробою передати нащадкам послання про наше життя та історію.

Про це пише видання Т4.

Ідея створення першої сучасної капсули часу належить доктору Торнвеллу Джейкобсу, президенту Університету Оглторп у Джорджії. Вражений тим, як мало збереглося інформації про стародавні цивілізації, зокрема Стародавній Єгипет, він назвав це нашим «археологічним обов’язком» перед майбутніми поколіннями. У 1936 році він задумав створити сховище, яке б передало знання та артефакти нашої епохи.

Сховище, назване «Крипта цивілізації», було облаштовано як гробниця фараона. Воно містить тисячі артефактів, що охоплюють 6000 років історії до 1930-х років. Серед них:

  • записи джазового кларнетиста Арті Шоу;

  • фільми, зняті з 1898 року;

  • 100 книг на мікроплівці;

  • повсякденні предмети, зокрема модель Дональда Дака;

  • «Книга записів» — детальний опис усіх предметів, що допоможе майбутнім дослідникам ідентифікувати вміст.

Джейкобс усвідомлював, що найбільшою проблемою для нащадків стане мовний бар’єр. Тому він створив спеціальний «мовний інтегратор» — ручний пристрій, який показував зображення об’єктів разом із їх назвами, озвученими на фонографі. Це дозволить майбутнім цивілізаціям зрозуміти послання.

Капсула була запечатана у 1940 році, під час Другої світової війни, і це додало їй особливого символізму. Дата відкриття — 8113 рік — обрана не випадково: вона є серединою між датою створення єгипетського календаря та часом запечатування сховища. Послання, яке Джейкобс залишив у крипті: «Світ зайнятий тим, щоб назавжди поховати нашу цивілізацію, і тут, у цій крипті, ми залишаємо її вам», — звучить як гіркий контраст між вірою в майбутнє та застереженням про крихкість нашого існування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Лондоні знайшли капсулу часу принцеси Діани з «привітом» з 90-х. Також показали, які речі вона туди поклала.

