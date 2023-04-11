Вчені заявили, що чоловіки брешуть про довжину свого статевого члена та зріст

Також вони дійшли висновку, що багато чоловіків вірять у те, що "розмір має значення".

Дослідники заявили, що чоловіки брешуть про довжину свого статевого члена та зріст.

Свої висновки вони опублікували в журналі Frontiers in Psychology, передає ladbible.com.

Також науковці взяли до уваги те, чи були б учасники чеснішими, якби їм платили більше.

"Усі показники самозвіту, крім ваги, постійно виявлялися вищими за середній показник по популяції (зросту і розміру статевого члена) або середньої точки шкали (атлетизм). Крім того, пул учасників, який отримав більш низьку грошову винагороду, продемонстрував особливо сильне відхилення від середнього значення розміру статевого члена в популяції і значно частіше повідомляв, що розмір їхнього статевого члена в ерегованому і млявому стані був більший за заявлений. Ці результати показують, що дослідження, засновані на самооцінці чоловіками вимірювань певних частин тіла, слід інтерпретувати з великою обережністю, але більш висока грошова винагорода, мабуть, трохи покращує якість даних для таких вимірювань", - йдеться у повідомленні.

Вони спеціально обрали "тілесні маркери", такі як зріст, вага та розмір статевого члена, тому що вони були "пов'язані з мужністю".

Дослідники вивчили дані про психологію, яка стоїть за одержимістю деяких людей розміром статевого члена, і дійшли висновку, що багато чоловіків вірять в "уявлення про те, що розмір має значення".

Команда також підкреслила, що чоловіки часто використовують перебільшений зріст на сайтах знайомств, щоб підвищити свої шанси на ринку шлюбних ігор.

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"Ця робота робить свій внесок у літературу не стільки щодо того, чи будуть учасники перебільшувати певні чоловічі маркери мужності, скільки в міру цього перебільшення", — йдеться у вступі до дослідження.

Вони виявили, що середній розмір статевого члена, про який повідомляють самі дослідники, був на 21,1% вищим, ніж середній показник населення Данії.

Вчені дійшли висновку: "Можливо, що чоловіки в середньому схильні брехати про розмір свого пеніса, ніж про зріст або вагу, враховуючи, що пеніс зазвичай прихований і, отже, легше збрехати, тоді як люди не можуть легко приховати свій зріст, вагу та форму тіла".

Нагадаємо, чоловік не зміг накачати прес і зробив пластичну операцію. Він поділився своїм досвідом після проходження "абдомінального рельєфування", яке є новим гарячим трендом у косметології серед чоловіків.

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