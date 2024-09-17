Вчені заявили, що відкрили "третій стан" за межами життя і смерті

Дослідницька група також натякає на "недосліджені кордони", які, в свою чергу, можуть привести клітини тварин у третій стан.

Вчені заявивли, що відкрили так званий "третій стан" за межами життя і смерті, коли клітини мертвого організму продовжують функціонувати після його смерті.

Про це пише mirror.co.uk

Свіже дослідження, опубліковане в журналі Physiology під керівництвом професора Пітера Ноубла з Вашингтонського університету в Сіетлі та Алекса Пожиткова з Національного медичного центру City of Hope в Дуарте, штат Каліфорнія.

Вони виявили, що після смерті організму його клітини отримують нові можливості, яких вони не мали протягом свого життєвого циклу.

Якщо нові експерименти також покажуть, що вони можуть переходити в третій стан, це може "переосмислити юридичну смерть", вважають дослідники.

"Життя і смерть традиційно розглядаються як протилежності. Але поява нових багатоклітинних форм життя з клітин мертвого організму вводить "третій стан", який лежить поза традиційними межами життя і смерті. Певні клітини - при забезпеченні поживними речовинами, киснем, біоелектрикою або біохімічними сигналами - мають здатність перетворюватися на багатоклітинні організми з новими функціями після смерті", - йдеться у матеріалі.

Команда провела огляд нещодавніх досліджень, які вивчали здатність клітин існувати в нових формах після смерті організму.

Залишається загадкою, як клітини функціонують у так званому "третьому стані", але одне з можливих пояснень полягає в тому, що існує прихована система "електричних ланцюгів", які в кінцевому підсумку реанімують клітини.

Команда додала: "Одна з гіпотез полягає в тому, що спеціалізовані канали та насоси, вбудовані в зовнішні мембрани клітин, слугують складними електричними ланцюгами. Ці канали і насоси генерують електричні сигнали, які дозволяють клітинам спілкуватися один з одним і виконувати специфічні функції, такі як ріст і рух, формуючи структуру організму, який вони утворюють".

На те, як клітини можуть існувати в оманливому "третьому стані", впливають кілька факторів, а саме: вік, стан здоров'я, стать і видовий приналежність. Дослідницька група також натякає на "недосліджені кордони", які, в свою чергу, можуть привести клітини тварин у третій стан.

"Це дослідження має потенціал трансформувати регенеративну медицину, переосмислити юридичне визначення смерті і дати уявлення про фізіологічні межі життя, паралельно з дослідженнями в ембріогенезі", - підсумовують автори дослідження.

Читайте також: