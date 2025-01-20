Вчені здивували, яка риса характеру допомагає бізнесменам заробляти значно більше

Вчені з'ясували, як оптимізм та песимізм впливають на заробіток.

Про це пише Spring.

Згідно із дослідженням, опублікованим у журналі European Economic Review, оптимісти на оплачуваній роботі заробляють більше, ніж песимісти.

Близько 80 відсотків людей є оптимістами, що, як правило, заохочує наполегливість, співпрацю та амбіції.

Однак бути оптимістом може бути не так добре для тих, хто починає власний бізнес. Дослідження показало, що для підприємців песимізм є більш корисною рисою особистості. Песимістичні власники бізнесу заробляють на 30% більше, ніж оптимісти.

Підприємці зазвичай заробляють менше, працюють довше і беруть на себе більше ризиків, ніж ті, хто працює за наймом. Оптимісти ж частіше стикаються з цими проблемами, не усвідомлюючи небезпеки.

Перший автор дослідження, доктор Кріс Доусон, розповів: "Наші результати свідчать про те, що занадто багато людей розпочинають підприємницьку діяльність, принаймні, якщо йдеться про особисту вигоду. Як суспільство, ми відзначаємо оптимізм і підприємницьке мислення, але коли вони поєднуються, варто перевіряти реальність. Кожна серія "Лігва дракона" на BBC надає приклади того, як видають бажане за дійсне. Песимізм може не вважатися бажаною рисою, але він захищає людей від невдалих підприємницьких проєктів".

Висновки ґрунтуються на даних за 18 років, отриманих під час великого дослідження.

Професор Девід де Меза, співавтор дослідження, сказав: "Уряди часто говорять про роль підприємців у створенні економічного зростання, але є й зворотна сторона медалі. Не можна недооцінювати особисті та суспільні наслідки невдалих бізнесів, що є саме тим, що роблять оптимісти. Політики не повинні заохочувати неправильний тип стартапів".

Нагадаємо, що може розказати про характер людини час її народження. Риси кожної людини залежать від цього фактора.

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