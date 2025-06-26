ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
14k
Час на прочитання
2 хв

Вчені з’ясували, який зелений овоч найкорисніший для здоров’я

Шпинат і капуста — популярні суперпродукти, але рейтинг корисності ставить на перше місце крес‑салат.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Сендвіч

Сендвіч / © Архів

Переходячи до здорового харчування, багато хто обирає шпинат, капусту або авокадо задля ситості. Проте нове дослідження Delish виділяє інший фаворит — крес‑салат, який у рейтингу зеленої дієти отримав максимальні 100 балів.

Про це пише Surrey Live.

Доцент Дженніфер Ді Нойя з Університету Вільяма Паттерсона пояснює: «Найбільш якісні продукти містять більше поживних речовин на калорію». Цей критерій зробив крес‑салат безапеляційним лідером серед 10 видів зеленої листової продукції.

Порівняння поживності:

  • Крес‑салат — 100 балів

  • Китайська капуста — 91,99

  • Мангольд — 89,27

  • Бурякове бадилля — 87,08

  • Шпинат — 83,33

У десятці також салат роман, петрушка, капуста з меншими показниками.

Серед фруктів у рейтингу лідирує червоний перець (41,26 бали), за ним гарбуз, помідор, лимон і полуниця. Водночас солодка картопля і грейпфрут посіли останні місця.

Доктор Ді Нойя підкреслює важливість цього дослідження: споживання продуктів із високим показником поживності пов’язане зі зниженням ризику хронічних захворювань — від серцево-судинних до деяких форм раку. Рейтинг допомагає зробити раціон максимально корисним.

Можливо, час обрати не простий сендвіч, а бутерброд із яйцем та крес‑салатом — щоб отримати максимум користі з меншою калорійністю.

Нагадаємо, кліматичні зміни впливають не лише на екосистеми, а й на смакові якості наших улюблених напоїв. Глобальне потепління вже зараз змінює хімічний склад ягід ялівцю — основного інгредієнта джину.

Як зазначають науковці з Міжнародного центру пивоваріння та винокуріння, погодні умови — зокрема рівень опадів і кількість сонячного світла — формують так званий «терруар» ялівцю. Це поняття вже давно відоме у виноробстві, однак тепер воно має значення і для джину.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie