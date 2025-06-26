Вчені з’ясували, який зелений овоч найкорисніший для здоров’я

Сендвіч / © Архів

Переходячи до здорового харчування, багато хто обирає шпинат, капусту або авокадо задля ситості. Проте нове дослідження Delish виділяє інший фаворит — крес‑салат, який у рейтингу зеленої дієти отримав максимальні 100 балів.

Про це пише Surrey Live.

Доцент Дженніфер Ді Нойя з Університету Вільяма Паттерсона пояснює: «Найбільш якісні продукти містять більше поживних речовин на калорію». Цей критерій зробив крес‑салат безапеляційним лідером серед 10 видів зеленої листової продукції.

Порівняння поживності:

Крес‑салат — 100 балів

Китайська капуста — 91,99

Мангольд — 89,27

Бурякове бадилля — 87,08

Шпинат — 83,33

У десятці також салат роман, петрушка, капуста з меншими показниками.

Серед фруктів у рейтингу лідирує червоний перець (41,26 бали), за ним гарбуз, помідор, лимон і полуниця. Водночас солодка картопля і грейпфрут посіли останні місця.

Доктор Ді Нойя підкреслює важливість цього дослідження: споживання продуктів із високим показником поживності пов’язане зі зниженням ризику хронічних захворювань — від серцево-судинних до деяких форм раку. Рейтинг допомагає зробити раціон максимально корисним.

Можливо, час обрати не простий сендвіч, а бутерброд із яйцем та крес‑салатом — щоб отримати максимум користі з меншою калорійністю.

Нагадаємо, кліматичні зміни впливають не лише на екосистеми, а й на смакові якості наших улюблених напоїв. Глобальне потепління вже зараз змінює хімічний склад ягід ялівцю — основного інгредієнта джину.

Як зазначають науковці з Міжнародного центру пивоваріння та винокуріння, погодні умови — зокрема рівень опадів і кількість сонячного світла — формують так званий «терруар» ялівцю. Це поняття вже давно відоме у виноробстві, однак тепер воно має значення і для джину.