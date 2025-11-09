Вчені знайшли чоловіка, родина якого мешкає в одному селі вже 3 тис. років

Фото ілюстративне / © Pixabay

У Німеччині родина жителя одного села живе там уже протягом трьох тисячоліть.

Про це пише німецьке видання BILD.

«Нас завжди вважали старожилами в нашому селі», — каже Манфред Хухтгаузен з села Ферсте (Нижня Саксонія, населення 1700 осіб). Колишній вчитель професійно-технічного училища знав: він живе там, де жив його батько. І його дід. І його прадід. Але він ніколи б не здогадався, що коріння його родини сягає так далеко.

Вчені зробили сенсаційне відкриття: три тисячі років тому предки Хухтхаузена жили в печері всього за два кілометри від його будинку. Тобто як мінімум 120 поколінь Хухтаузенів мешкали в цій місцевості.

Хухтхаузен поруч із портретом одного із його предків / © Bild

Все почалося випадково. У 1980 році археологи виявили 4200 кісток та фрагментів кісток у сусідній печері Ліхтенштейн. Вони належали приблизно 60 людям віком від немовлят до людей похилого віку, і були поховані там близько 1000 року до нашої ери. Серед останків були бронзові прикраси, кераміка, кістки тварин, насіння квітів та залишки одягу.

Директор музею Höhlen ErlebnisZentrum у Бад-Грунді, доктор Брігітте Моріц пояснює: «Небіжчиків спочатку ховали в іншому місці, а потім переносили сюди. Це було повторне поховання — подорож до потойбічного світу». Сліди вогнища у печері вказують на те, що тут проходили похоронні ритуали.

У 2007 році дослідники Геттінгенського університету змогли розшифрувати давню ДНК останків. Тоді вони запропонували мешканцям прилеглого Ферсте здати зразки слини. Хухтхаузен був серед 120 добровольців.

«Через дев’ять місяців я отримав листа від окружної адміністрації, — згадує він. — Там було написано: ви належите до групи тих з печери. Я подумав, що це помилка. Але ні, все виявилося правильно».

Ймовірно, пращури Манфреда Хухтгаузена були торгівцями сіллю.

«Що відомо про тих, хто жив 3000 років тому? Багато! На їхніх кістках немає слідів важкої фізичної праці, поранень чи насильства», — доктор Брігітте Моріц.

Завдяки аналізу ДНК та іншим методам дослідження дослідники тепер навіть знають, як вони виглядали: схожий зріст, колір волосся та очей, як і у людей, які живуть у цьому регіоні сьогодні.

У Хухтхаузена двоє синів, один залишився жити в селі, як і сотні його предків. «Тут так красиво, що тут можна жити вічно», — каже він.

