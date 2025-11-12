Вчені знайшли істоту, у якої мозок буквально по всьому тілу: який вигляд має

Мозок / © Associated Press

Реклама

Нове дослідження повністю руйнує традиційне уявлення про морських їжаків як про «безмозких» та «простих» істот. Вчені виявили, що фіолетовий морський їжак (Paracentrotus lividus) володіє дивовижно складною нейронною системою, яку назвали «мозком усього тіла» (whole-body brain).

Про це пише Т4.

Складність, прихована під голками

Традиційно голкошкірих (морських зірок, огірків та їжаків) вважали організмами з рудиментарною, децентралізованою нервовою мережею без єдиного центру обробки інформації, тобто без централізованого мозку.

Реклама

Однак, використовуючи високоточний аналіз окремих клітин та експресії генів у молодих особин, дослідники змогли детально картографувати їхні нейронні структури. Вчені виявили несподівано різноманітний масив нейронних клітинних типів.

Сотні проаналізованих нейронів експресували не лише специфічні для голкошкірих гени, але й ті, що зазвичай спостерігаються у центральній нервовій системі хребетних тварин. Замість базової мережі, вчені виявили інтегровану, схожу на мозок, систему, яка розсіяна по всьому тілу тварини.

Морський їжак

Переосмислення інтелекту

Ґрунтуючись на отриманих даних, вчені стверджують, що морських їжаків не можна вважати «безмозкими». Вони запропонували концепцію «повного мозку», де сенсорні та обробні нейронні елементи рівномірно розподілені по всьому організму, а не локалізовані в одній «голові».

Як зазначив доктор Джек Ульріх-Лютер, це відкриття доводить, що навіть тварини без звичайної центральної нервової системи здатні розвинути організацію, подібну до мозку. Це докорінно змінює наше уявлення про те, як може еволюціонувати складна нервова система.

Реклама

Автори дослідження закликають переглянути наше ставлення до морських їжаків, ставлячи їх в один ряд із восьминогами та воронами — істотами, інтелект яких ми почали визнавати лише після відмови від антропоцентричних уявлень про розум.

Нагадаємо, «титул» найбільшого хижого ссавця у світі належить не леву чи ведмедю. Найбільшим хижаком серед ссавців насправді є морський гігант, чия вага більша за легкове авто.

Також багато хто мріяв про незвичайного дикого улюбленця, але одомашнення — це набагато складніший процес, ніж просто забрати тварину додому. Приручення є взаємовигідним симбіозом, який вимагає від тварини наявності шести ключових характеристик. Більшість ссавців цим вимогам не відповідають, тому тисячі років еволюції дали нам лише невелику кількість видів домашніх тварин у порівнянні з їхнім розмаїттям у дикій природі.