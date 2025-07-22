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Звичайні капсули риб’ячого жиру можуть суттєво впливати на поведінку — зменшувати агресію до 28%. До такого висновку дійшли дослідники з Університету Пенсильванії, які провели масштабний метааналіз 29 досліджень, що охопили майже чотири тисячі людей.

Про це пише Science Alert.

Учасниками були як діти, так і літні люди, а ефект омега-3 спостерігався незалежно від віку, статі чи діагнозу. Протягом 16 тижнів у більшості спостерігалося зниження як реактивної, так і проактивної агресії.

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Омега-3 пов’язують із покращенням роботи мозку, зменшенням запалень, а також з профілактикою серцево-судинних захворювань. Учені вважають, що жирні кислоти повинні стати частиною стратегії протидії насильству, особливо серед дітей і підлітків.

«Це не панацея, але омега-3 — простий крок до зменшення проявів агресії. Його варто розглядати не лише у клініках, а й у суспільстві загалом», — наголосив нейрокримінолог Адріан Рейн.

Фахівці радять включати до раціону хоча б одну-дві порції жирної риби на тиждень або приймати добавки. Проте науковці додають: для підтвердження довгострокових ефектів потрібні нові дослідження.

Нагадаємо, раніше ми писали, що міжнародна команда науковців провела масштабний метааналіз 24 досліджень за участю понад 54 тисяч осіб з різних континентів. Результати шокують: значна різниця артеріального тиску між правою і лівою рукою може вказувати на підвищений ризик інсульту, інфаркту чи навіть передчасної смерті.

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