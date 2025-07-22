ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
1004
Час на прочитання
1 хв

Вчені знайшли простий спосіб приборкати гнів — і це не пігулки

Риб’ячий жир, омега-3 і мозок: дослідження показало, як їжа впливає на нашу поведінку

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Гнів

Гнів / © Fotobank.ru

Звичайні капсули риб’ячого жиру можуть суттєво впливати на поведінку — зменшувати агресію до 28%. До такого висновку дійшли дослідники з Університету Пенсильванії, які провели масштабний метааналіз 29 досліджень, що охопили майже чотири тисячі людей.

Про це пише Science Alert.

Учасниками були як діти, так і літні люди, а ефект омега-3 спостерігався незалежно від віку, статі чи діагнозу. Протягом 16 тижнів у більшості спостерігалося зниження як реактивної, так і проактивної агресії.

Омега-3 пов’язують із покращенням роботи мозку, зменшенням запалень, а також з профілактикою серцево-судинних захворювань. Учені вважають, що жирні кислоти повинні стати частиною стратегії протидії насильству, особливо серед дітей і підлітків.

«Це не панацея, але омега-3 — простий крок до зменшення проявів агресії. Його варто розглядати не лише у клініках, а й у суспільстві загалом», — наголосив нейрокримінолог Адріан Рейн.

Фахівці радять включати до раціону хоча б одну-дві порції жирної риби на тиждень або приймати добавки. Проте науковці додають: для підтвердження довгострокових ефектів потрібні нові дослідження.

Нагадаємо, раніше ми писали, що міжнародна команда науковців провела масштабний метааналіз 24 досліджень за участю понад 54 тисяч осіб з різних континентів. Результати шокують: значна різниця артеріального тиску між правою і лівою рукою може вказувати на підвищений ризик інсульту, інфаркту чи навіть передчасної смерті.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie