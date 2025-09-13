Вчені знайшли унікальне місце, яке містить понад 3000 яєць динозаврів (фото)

Знахідка вчених / © ABC

Нещодавні дослідження вчених виявили унікальне місце у центральному Китаї, яке містить безпрецедентну кількість скам’янілих яєць динозаврів.

Про це повідомляє abc.

Територія заповідника скам’янілостей Цінлуншань стала справжнім «вікном у минуле»: тут знайдено понад 3000 яєць, більшість з яких збереглися у тривимірній формі та практично не деформовані. Це відкриття дає можливість глибше зрозуміти репродуктивні стратегії та поведінку стародавніх тварин.

Розкопки / © ABC

Для точного датування 28 обраних зразків вчені застосували метод карбонатного уран-свинцевого (U-Pb) датування. Цей сучасний метод дозволяє визначати вік мінералів із високою точністю, вимірюючи розпад урану на свинець у карбонатних кристалах. Саме кальцит, виявлений у скам’янілій шкаралупі, дав змогу здійснити перше достовірне хронологічне датування скам’янілостей із Цінлуншаню.

Знахідка вчених / © ABC

За результатами досліджень, опублікованих у журналі Frontiers in Earth Science, вік яєць становить приблизно 86 мільйонів років. Автори відкриття відзначають, що новий метод U-Pb може стати надійним інструментом для аналізу палеонтологічних та геологічних даних, перевершуючи традиційні підходи.

Дослідження знахідки / © ABC

Більшість знайдених яєць відносяться до виду Placoolithus tumiaolingensis, класифікованого за формою яйця, оскільки сам динозавр, що їх відкладав, ще не ідентифікований. Вчені звертають увагу на пористість шкаралупи, яка може допомогти відтворити умови крейдового періоду, коли планета почала поступово охолоджуватися.

Дослідники сподіваються, що подальші роботи допоможуть з’ясувати, як динозаври пристосовувалися до змін клімату та як змінювалася їхня поведінка під час гніздування. Цінлуншань сьогодні є рідкісним «знімком» давньої екосистеми, що дозволяє детально вивчати взаємодію динозаврів із навколишнім середовищем.

Якщо метод U-Pb датування стане широковживаним, він може стати революційним інструментом у палеонтології, дозволяючи створити точну хронологію еволюції динозаврів та відкрити нові таємниці їхньої репродуктивної поведінки.

