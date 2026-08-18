Вчені знайшли в цитрусових речовину, яка може омолоджувати печінку: що показало дослідження

Цитрусові / © Associated Press

Реклама

Речовина, що міститься в лимонах, лаймах, апельсинах та інших цитрусових, може допомагати сповільнювати старіння печінки. Такого висновку дійшли вчені, які дослідили дію гесперетину на старих мишах.

Про це пише Science Alert.

Реклама

Гесперетин — природний флавоноїд, який міститься у цитрусових. Раніше дослідники вже вивчали його потенційні протизапальні та антистаріючі властивості.

Реклама

У новій роботі, опублікованій у журналі npj Aging, науковці з Національного університету Ян Мін Чао Тун у Тайвані перевірили, чи може ця речовина впливати на вікові зміни печінки.

Що показав експеримент

Дослідники протягом п'яти місяців щодня давали гесперетин мишам віком 21 місяць. Для порівняння інша група тварин отримувала плацебо.

Після завершення експерименту вчені виявили, що у мишей, які отримували гесперетин, рівень білка Cisd2, пов'язаного з підтриманням здоров'я печінки та обміну речовин, був близьким до показників молодих тварин.

Крім того, у гризунів спостерігали менше жирових відкладень у печінці, пошкоджених клітин та ознак запалення. Аналіз активності генів також показав, що гесперетин частково повертав характерні для старіння зміни до більш «молодого» стану.

Реклама

Водночас експеримент із генетично модифікованими мишами показав: якщо в клітинах печінки відсутній Cisd2, гесперетин значною мірою втрачає свою ефективність. Це вказує на важливу роль цього білка в механізмі дії речовини.

Чи допоможе гесперетин людям

Поки що говорити про омолодження людської печінки зарано. Дослідження проводили переважно на мишах, а ефективність і безпечність такого підходу для людей ще потрібно перевірити у клінічних випробуваннях.

Водночас науковці проаналізували зразки здорових ділянок печінки 80 пацієнтів, які перенесли операції через рак або доброякісні пухлини. Виявилося, що активність PPARα та CISD2 у тканинах печінки з віком знижувалася.

Це може свідчити про подібний механізм старіння печінки у людей, однак саме по собі ще не доводить, що гесперетин матиме такий самий ефект.

Реклама

Дослідники вважають, що отримані результати можуть стати основою для подальших досліджень гесперетину як потенційного засобу для уповільнення старіння печінки та боротьби з віковою жировою хворобою печінки.

Нагадаємо, цитрусові можуть сприяти зниженню ваги завдяки флавоноїдам — нарингіну, гесперидину та неогесперидину, які впливають на обмін речовин і розщеплення жирів. Дослідники також зазначають, що клітковина у фруктах допомагає довше зберігати відчуття ситості.

Новини партнерів