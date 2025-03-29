Вчені знайшли відповідь, чому чоловіки не слухають того, що кажуть жінки

Жінка то чоловік / © Pexels

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Згідно з новими дослідженнями, вчені підтвердили те, що багато жінок вже давно підозрювали: чоловіки насправді не так добре слухають, як жінки.

Про це пише Daily Mail.

Міжнародна група вчених провела дослідження слуху у 450 людей з 13 різних популяцій по всьому світу, включаючи такі країни, як Еквадор, Англія, Габон, Південна Африка і Узбекистан. Учені досліджували чутливість равлика у вусі, спостерігаючи, як він передає сигнали мозку у відповідь на різні амплітуди та частоти звуку.

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Як показали результати, на слух більше впливає стать, ніж вік. У всіх вивчених групах у жінок слух був у середньому на два децибели чутливіший, ніж у чоловіків. Цей факт може допомогти пояснити, чому чоловіки часто не чують просящих жінок завдання виконати домашню роботу, таку як помити посуд або винести сміття.

Професор Тюрі Кінг, співавтор дослідження з університету Бата, зазначив: «Ми були здивовані тим, що виявили різницю в слуховій чутливості на два децибели серед чоловіків і жінок у всіх досліджених популяціях. Це може бути пов'язано з різними гормональними впливами під час розвитку в утробі, оскільки чоловіки і жінки мають невеликі анатомічні відмінності в структурі равлика у вусі».

Цікаво, що жінки також показали кращі результати в інших слухових тестах і в сприйнятті мови. Це свідчить про те, що мозок жінок краще справляється з обробкою звукової інформації.

Вчені також відзначили, що навколишнє середовище людини впливає на її слух. Найвища чутливість до звуків спостерігається у людей, які живуть у лісових районах, де вони звикли до великої кількості нечеловічих звуків, що можуть бути важливими для їхнього виживання. Натомість люди, що живуть на великих висотах, мають меншу чутливість до звуків. Це пов’язано з впливом низького атмосферного тиску і, ймовірно, зменшенням рівня шуму.

Ще один цікавий факт: чоловіки мають деякі структурні відмінності в анатомії слухової системи, що може частково пояснити різницю в слуховій чутливості. Також у міських жителів було виявлено зміщення чутливості до більш високих частот, ймовірно через постійне перебування в шумному середовищі, де низькочастотні звуки фільтруються.

Доктор Патрісія Балареск, яка очолювала дослідження, сказала: «Наші результати кидають виклик існуючим припущенням про слух і підкреслюють важливість врахування як біологічних, так і екологічних факторів. Це допоможе краще зрозуміти причини зниження слуху і індивідуальних відмінностей у сприйнятті шуму».

Результати дослідження були опубліковані в науковому журналі Scientific Reports. Вони мають важливе значення для вивчення слухових розладів і розуміння того, як різні фактори впливають на наш слух.

Таким чином, дослідження підтверджує те, що жінки мають кращу слухову чутливість, і це може бути однією з причин, чому чоловіки часто не чують важливі прохання вдома. Це, безумовно, може пояснити багато побутових непорозумінь, адже зменшення чутливості до звуків може створювати враження, що чоловіки «не слухають» або не реагують на звернення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що західні та українські вчені переконують, що для повного щастя чоловікам не потрібні жінки.