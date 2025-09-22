Вчені знайшли згадки про еліксир безсмертя: що пив імператор Китаю

Зілля / © pixabay.com

Імператор Цінь Ши Хуан-ді, який об’єднав Китай у 221 році до нашої ери, був настільки одержимий ідеєю вічного життя, що відправив групу алхіміків на пошуки еліксиру безсмертя. Довгий час про це свідчили лише стародавні тексти, але нещодавно археологи знайшли прямий доказ його амбітної місії.

Про це пише Т4.

На березі озера Г’ярінг, на висоті 4300 метрів над рівнем моря, було знайдено кам’яний напис, зроблений шрифтом династії Цінь. Текст свідчить, що імператор відправив свого посланця на чолі з групою алхіміків до міфічної гори Куньлунь, щоб знайти «яо» — слово, яке в цьому контексті означає «еліксир безсмертя».

Ця знахідка не лише підтверджує історичні записи про пошуки імператора, а й може вказувати на реальне місцезнаходження міфічної гори Куньлунь. Спочатку, після виявлення напису у 2020 році, його автентичність викликала сумніви. Деякі експерти вважали, що експедиція на таку висоту понад 2000 років тому була неможливою.

Проте, після ретельного розслідування, проведенного Державним управлінням культурної спадщини Китаю, було підтверджено, що напис є справжнім. Аналіз показав, що гравіювання відповідає технологіям епохи Цінь, що виключає можливість сучасної підробки.

На жаль для імператора, його алхіміки так і не знайшли еліксир. Іронічно, але Цінь Ши Хуан-ді, який так прагнув безсмертя, ймовірно, помер саме від отруєння. Він регулярно вживав зілля з ртуттю, яку тоді помилково вважали компонентом еліксиру вічної молодості, що, зрештою, призвело до його передчасної загибелі.

Нагадаємо, очільник Китаю Сі Цзіньпін порушив тему можливості продовжити життя до 150 років в особистій розмові з президентом Росії Володимиром Путіним. Приватна розмова лідерів, яка відбувалася дорогою на площу Тяньаньмень у Пекіні, випадково потрапила до трансляції.

Минулого року у віці 77 років помер засновник Інституту біорегуляції та геронтології, академік РАН Володимир Хавінсон, який обіцяв довголіття російському президенту Путіну.