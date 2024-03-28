Тато чи мама - від кого діти успадковують розумові здібності

Інтелект, як і інші здібності дитини визначається спадковими факторами та неспадковими факторами. Як стверджують вчені інтелект — це лише на 40–60% спадковість, решта залежить від впливу середовища. Науковців давно цікавило питання, хто в цих відсотках головний – тато чи мама.

Вчені з'ясували, що інтелект дитині передається від матері

Дослідники Університету Глазго повідомили, що саме гени матері впливають на розумові здібності та кмітливість дитини. Щоб перевірити це, дослідники провели експеримент на лабораторних пацюках та ввели додаткову дозу материнських генів. В результаті — у піддослідних пацюків збільшився розмір голови й мозку, але тіло лишилося малим. Пацюки, що отримали додаткову дозу чоловічих генів мали менші голови й великі тіла.

Щоб перевірити, чи працює ця гіпотеза для людей, дослідники вивчили понад 12 тисячі підлітків віком від 14 до 22 років. Усі вони належали до різних соціально-економічних груп, у всіх була різна освіта, раса, національність, але висновки були схожими – найкращим визначником інтелекту був IQ матері.

У ході дослідження з’ясувалося, що татові гени здебільшого відповідають за сексуальну поведінку, ступінь агресивності, харчову поведінку. А за когнітивні функції, мислення, аналітичні здібності, прогнозування і т.д. відповідають мамині гени.

Також вчені довели, що міцний зв'язок між матір'ю та дитиною також впливає на розвиток деяких зон мозку.

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