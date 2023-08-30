Вчений цілий рік носив гігантську маску птаха, щоб обдурити пернатих: результат експерименту (фото)

Японський вчений, який вивчає мову птахів, цілий рік носив на голові гігантську пташину маску, щоб обдурити синиць і дозволити йому наблизитися до них.

Про це пише Oddity Central.

Доцент Токійського університету Тошітака Судзукі нещодавно поділився на X, платформі, раніше відомій як Twitter, фотографією людини із гігантською пташиною головою. Виявляється, на знімку, зробленій десь у лісах, знято колегу-вченого, який вирішив носити "маскування" цілий рік, щоб підібратися ближче до гнізда великих синиць, не викликавши при цьому сигналів лиха.

Орнітологи та експерти з поведінки птахів помітили, що деякі види птахів здатні запам'ятовувати людські обличчя і припиняють своє звичайне щебетання, щоб видавати попереджувальні сигнали щоразу, коли бачать наближення цих особин. Потрапивши до чорного списку синиць, японський вчений вирішив замаскуватися під гігантську птицю, щоб наблизитися до них і вивчити їхнє щебетання.

У якийсь момент неназваному вченому, що проводить дослідження поведінки та еволюційної хімії кажанів і птахів, довелося підійти до гнізда синиць і зважити їхніх пташенят, і відтоді птахи перейшли від звичайного щебетання до характерного попереджувального сигналу. Він звучав щоразу, коли вони його помічали. Через це чоловікові було важко проводити дослідження їхньої мови, тому йому спала на думку ідея маскування.

За словами професора Судзукі, його колега носив маскування цілий рік, але його експеримент закінчився невдачею. Щоразу, коли великі синиці помічали його наближення, вони починали видавати застережливі крики. Результат був таким самим, коли чоловік нарешті дістав головний убір і спробував наблизитися до гнізда.

Нагадаємо, японка стала чемпіонкою світу з гри на уявній гітарі. У Мережі показали відео її виступу.

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