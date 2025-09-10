ТСН у соціальних мережах

Вчені відповіли на головне питання людства: у чому сенс життя

Вчені довели, що справжня спадщина людини вимірюється турботою про інших та збереженням культурних цінностей.

Собака

Собака / © Pixabay

Нове масштабне дослідження, що охопило мільйони некрологів, розкрило, які цінності суспільство вважає найважливішими в кінці життя. Виявилося, що справжня спадщина людини вимірюється не владою чи особистими досягненнями.

Про це пише видання PubMed.

Вони дійшли висновку, що, з точки зору суспільної пам’яті, ключовими цінностями життя є доброзичливість та шанування традицій, а не особисті досягнення чи влада.

Команда науковців під керівництвом Д. Марковіца встановила, що саме ці якості найчастіше згадуються у посмертних спогадах. Це свідчить про їхню фундаментальну роль у формуванні людської спадщини. «Люди, які піклувалися про інших та підтримували зв’язки в суспільстві, залишають по собі найбільш помітний слід», — зазначають автори дослідження.

Дослідники також відзначили, що способи увічнення пам’яті відрізняються залежно від статі та віку. Жінок частіше згадують за турботу, підтримку родини та соціальні зв’язки, тоді як чоловіків — за досягнення та виконання обов’язків. Старші люди, як правило, залишають спадщину, пов’язану з відданістю традиціям.

Особливо цікаво, що на суспільні уявлення про сенс життя впливають великі кризи. Події на кшталт терактів 11 вересня, фінансової кризи 2008 року та пандемії COVID-19 тимчасово змінювали пріоритети людей, що відображалося у мові некрологів. Це доводить, що сенс життя — не статичне поняття, а динамічне явище, що формується під впливом особистих та колективних переживань.

Науковці підкреслюють: «Добре прожите життя — це не лише власні досягнення, а передусім внесок у спільне благо, піклування про інших і збереження культурних норм». Відтак справжня спадщина людини вимірюється її здатністю підтримувати соціальні зв’язки та залишати позитивний слід у житті оточуючих.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Великий учений, математик, астроном і поет Омар Хаям дав корисну пораду людству про те, як знайти сенс життя і справжнє щастя.

