Вчений звинуватив бога у створенні першого фейка: неочікувана версія міфу про Всесвітній потоп

Міф про Всесвітній потоп можна вважати першим прикладом маніпуляції людьми за допомогою фейків

Чи знаєте ви, що, можливо, найдавніший в історії людства приклад «фейкових новин» походить не з сучасної медіаепохи, а з глибокої давнини, і їхнім творцем був… бог? Доктор Мартін Вортінгтон з Кембридзького університету висунув сміливу гіпотезу, у якій стверджує, що вавилонський бог Еа використав гру слів, щоб обманом змусити людство побудувати ковчег, а потім прирік його на загибель, влаштувавши Всесвітній потоп. Це відкриття проливає нове світло на відомий міф, який, ймовірно, надихнув біблійну історію про Ноїв ковчег.

Про цю дивовижну версію міфу йдеться у публікації IFLScience.

Доктор Вортінгтон, історик, що спеціалізується на вавилонській, ассирійській та шумерській граматиці, провів повторний аналіз дев’ятирядкового тексту, збереженого на стародавніх глиняних табличках, що є частиною «Епосу про Гільгамеша».

Божественний обман: «Сім’я» чи «7 Я»

Міф про потоп, з яким більшість із нас знайомі, — це, ймовірно, історія про Ноїв ковчег. Однак це далеко не єдина розповідь про великий потоп, насланий божеством для знищення цивілізації. Згідно з одним із ранніх міфів, вавилонський бог Еа наслав потоп, який знищив усе людство, за винятком чоловіка, на ім’я Ута-напішті та його родини, які безнапасно сховалися у ковчезі, повному тварин, тоді як усі інші потонули.

Вважається, що саме вавилонська історія, викарбувана на 3000-річних глиняних табличках, надихнула біблійну Книгу Буття.

Однак, як стверджує доктор Вортінгтон у своїй книзі «Двозначність у потопі Гільгамеша», біблійна розповідь і вавилонська історія відрізняються способом завантаження ковчега. Він стверджує, що вавилонський народ був обманутий богом Еа, який змусив їх побудувати ковчег.

«Еа обманює людство шляхом поширення фейкових новин. Він наказує вавилонському „Ною“ обіцяти своєму народові, що їжа сипатиметься з неба, якщо вони допоможуть йому побудувати ковчег», — пояснив Вортінгтон.

Ключовий момент обману полягав у грі слів.

«Чого люди не усвідомлюють, так це того, що дев’ятирядкове повідомлення Еа — це обман: це послідовність звуків, які можна зрозуміти абсолютно по-різному, як, наприклад, слова „сім’я“ та „сім Я“.

Ці слова звучать однаково і навіть пишуться майже однаково, але мають абсолютно різні значення. Так само і послання бога Еа мало подвійний зміст.

Смертельна гра слів

Центральним елементом обману є два рядки, які можна інтерпретувати кількома способами: «ina šēr (-)kukkī» та «ina lilâti ušaznanakkunūši šamūt kibāti».

Позитивна інтерпретація, за словами Вортінгтона, говорила людям, що: «на світанку будуть кукку-тістечка, а ввечері він проллє на вас дощ з пшениці».

Однак та сама фраза має принаймні два негативні значення. Вортінгтон припускає, що її також можна було інтерпретувати як:

«За допомогою заклинань, за допомогою вітряних демонів він проллє на вас дощ, рясний як зерна пшениці»

«На світанку він проллє на вас темряву, потім у ці передвечірні сутінки він проллє на вас дощ, рясний як зерна пшениці»

По суті, люди в міфі, схоже, зіткнулися з буквальним сценарієм «пиріг або смерть», де один з варіантів інтерпретації є очевидним благом (пиріг, або «дощ із тістечок»), а інший — смертю (сильним дощем, «рясним, як пшениця», що призведе до потопу та загибелі людства).

І люди, не розібравшись у прихованому змісті, обрали «пиріг» і радісно взялися допомагати будувати ковчег, думаючи, що отримають винагороду. А після того, як ковчег був завантажений тваринами, вони отримали «винагороду» за свої зусилля — Всесвітній потоп.

«Еа, очевидно, майстерний словесник, який здатен стиснути кілька одночасних значень в одне двозначне висловлювання», — сказав Вортінгтон.

По суті, це каламбур, наслідком неправильної інтерпретації якого стала смерть усього людства, окрім однієї родини.

Окрім очевидних схожостей у розповідях, бог міфу про Гільгамеша мав інші мотиви, ніж біблійний бог.

«Вавилонські боги виживають лише тому, що люди годують їх. Якби людство було знищено, боги померли б з голоду. Бог Еа маніпулює мовою та вводить людей в оману, щоб вони виконали його волю, тому що це слугує його корисливим інтересам. Сучасних паралелей легіон!», — зауважив Вортінгтон.

Таким чином, міф про Всесвітній потоп, можливо, є не просто історією про божественну кару, а й найдавнішим свідченням того, як маніпуляція інформацією та гра словами може мати фатальні наслідки.

