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Вчили "їсти сонячне проміння": батьки заморили голодом 1-місячне немовля

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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831
Час на прочитання
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Вчили "їсти сонячне проміння": батьки заморили голодом 1-місячне немовля

Фото: mirror.co.uk

Батьки вважали, що люди повинні харчуватись "сонцем".

У Росії батьки заморили голодом одномісячне немовля. Вони вважали, що дитина повинна харчуватись "сонячним промінням". 

Про це пише mirror.co.uk. 

Батьки дитини - 33-річна Оксана Миронова та 42-річний Максим Лютий з міста Сочі були прихильниками "радикального сироїдства та харчування сонячними променями". Також вони вірили у різні теорії змови. Коли в них народилось немовля, то вони вирішили не давати йому звичної їжі, щоб новонароджений навчився харчуватись "сонячними променями". Через місяць дитина померла від голоду, виснаження та пневмонії.  

Батьків дитини затримали. 

Нагадаємо, у Росії дівчина вкрала в окупанта мільйони рублів та знайшла собі нового хлопця.

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Дата публікації
Перегляди
831
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