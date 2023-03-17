Вчили "їсти сонячне проміння": батьки заморили голодом 1-місячне немовля

Батьки вважали, що люди повинні харчуватись "сонцем".
У Росії батьки заморили голодом одномісячне немовля. Вони вважали, що дитина повинна харчуватись "сонячним промінням".
Про це пише mirror.co.uk.
Батьки дитини - 33-річна Оксана Миронова та 42-річний Максим Лютий з міста Сочі були прихильниками "радикального сироїдства та харчування сонячними променями". Також вони вірили у різні теорії змови. Коли в них народилось немовля, то вони вирішили не давати йому звичної їжі, щоб новонароджений навчився харчуватись "сонячними променями". Через місяць дитина померла від голоду, виснаження та пневмонії.
Батьків дитини затримали.
Нагадаємо, у Росії дівчина вкрала в окупанта мільйони рублів та знайшла собі нового хлопця.
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