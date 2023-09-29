Вчителька дозволяє учням ходити до туалету лише тричі на місяць та видала їм спеціальні білети

Вона нарвалася на критику.

Вчительку звинувачують у жорстокій та незвичайній політиці, згідно з якою вона дозволяє своїм учням користуватися туалетом лише тричі на місяць.

Про це пише nypost.com.

Повідомляється, що викладачка роздала школярам записки із правилами. Одну з таких опублікували на Reddit.

Згідно з повідомленням, школярам, які отримали "квиток до туалету", виділялося "три білети на місяць", які вони повинні були здавати щоразу, коли користувалися вбиральнею.

У рекомендації йшлося про те, що вихід із класу без дозволу "автоматично використовує" одну з цих туалетних карток.

Білет до туалету / Фото: reddit

Тим часом вчителька перевірятиме ім'я користувача туалету і слідкуватиме за тим, як довго він відсутній.

"Ви не можете використовувати квиток іншого однокласника, і ці квитки не переносяться", - попереджається в записці.

Юзерів неабияк розлютили варварські правила викладачки. Також користувачі поділилися схожими шкільними спогадами.

У другому класі моя вчителька просто ненавиділа мене. Якось я помочився просто у штани, тому що вона не дозволила мені сходити до туалету. Потім, коли моя дуже зла мама прийшла до школи, вона спробувала сказати їй, що я зробив це спеціально, щоб заважати

У третьому класі у мене була вчителька, яка мене так ненавиділа, що навіть коли я чекав, щоб сходити до туалету (до нього була черга), вона дозволяла будь-якому пройти переді мною. Нещодавно того літа я потрапив до лікарні із закрепом. Якщо комусь потрібна порада, просто йдіть до туалету. Краще перепросити, ніж просити дозволу

Багато років тому, коли я був підлітком, хлопець із мого класу попросився до туалету на математиці, але отримав відмову. Він сприйняв це не дуже добре, і в результаті вийшов на початок класу і помочився в кошик для сміття поруч зі столом вчителя, на очах у всіх

Нагадаємо, у польській школі під час уроку рюкзак почав рухатись і вибухнув. Виявилося, що вибухнув мобільний телефон.

Читайте також: