Вчителька історії надсилала учню "агресивно сексуальні" повідомлення: чим все закінчилося

Вчителька, яка мала зустріч з Кейт Міддлтон та принцом Вільямом, отримала заборону на викладання після того, як надсилала учню "агресивно сексуальні" повідомлення.

Повідомляється, що 46-річна викладачка історії та географії в гімназії Колітон в Ексетері, що у Великій Британії, Ліндсі Бавер "пропонувала організувати особисті зустрічі, фліртувала та спілкувалася з учнем поза школою без поважних причин".

Про це пише thesun.co.uk.

До слова, Ліндсі розлучена та виховує трьох дітей. Вона зізналася, що зловживала своїм становищем, "заохочуючи учня в діяльності, яка вважається сексуальною". Втім, фізичного контакту вчителька з учнем не мала.

Фото: thesun.co.uk

Також Бавер перепросила за свою поведінку, пояснивши це тим, що складно переживала розлучення з чоловіком.

"Я ніколи не прагнула бути в цій ситуації. Насправді нічого фізично не відбулося. Я була надзвичайно вразливою, переживала дуже складне розлучення та інші величезні проблеми одночасно", - пояснила вона.

Комісія Агентства з питань освіти заборонила Ліндсі викладати протягом п'яти років.

Зауважимо, Бавер познайомився з королівським подружжям 2016 року під час офіційного візиту до Треско.

Нагадаємо, у Великій Британії 21-річна дівчина не захотіла вступати до університету і тепер виконує дивні прохання чоловіків. Родичі дівчини не схвалюють її роботу.

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