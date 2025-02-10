Вчителька називає себе кішкою, шипить на учнів і лиже їм руки – фото

Батьки висловили занепокоєння щодо вчительки середньої школи в Квінсленді, Австралія, яка, як повідомляється, називає себе кішкою, шипить на учнів і лиже їм руки під час уроків.

Про це пише New York Post.

Вчителька, яка працює в державній середній школі Марсден в Логан-Сіті, просила учнів називати її "Міс Мурр", про що багато батьків заявили в соціальних мережах.

Вона одягає на уроки котячі вуха і бейджик зі словом "муркотіння".

"Вона... змушує дітей називати її Міс Мурр, кричить і шипить, коли вони не слухаються", - стверджує один із батьків у коментарях на Facebook. "Вона сидить у класі і лиже руки. Це абсолютно огидно. З цим треба щось робити".

Вчителька називає себе кішкою / Фото: The Courier-Mail

Зі свого боку, інша мама стверджує, що вчителька "змусила" її доньку "муркотіти за льодяник".

Нагадаємо, українка стала вчителькою у США і приголомшила своєю зарплатою за годину. Також вона додатково обіймає посаду виховательки в дитячому садку.

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