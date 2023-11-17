Вчителька спантеличила, що вкладає свого сина спати у шкільній формі: навіщо вона це робить

Жінка розповіла, що щоночі вкладає сина спати у шкільній формі, щоб ранок минав гладко.

Рейчел сама працює вчителькою і часто використовує свій обліковий запис у TikTok, щоб ділитися корисними порадами та рекомендаціями з іншими батьками.

Одягнена в рожеву футболку та джинсовий комбінезон з розпущеним волоссям, вона пояснила: "Я одягаю свого маленького хлопчика до школи ввечері".

Вона сказала, що він одягає "гарну нову сорочку" разом із спортивними штанами, які "дуже зручні". "Потім, коли він прокидається, ми просто одягаємо кросівки", - продовжила вона.

Рейчел / Фото: скриншот з відео

Рейчел сказала, що колись вона справді навчить свого сина прокидатися і збиратися до школи зранку.

"Але я не можу зробити це просто зараз, і це нормально, я намагаюся, як і ви", - пояснила вона.

Користувачі були спантеличені таким лайфгаком.

Ви помиляєтеся… Це неправильно

Але тоді він весь пом'ятий і спітнілий. Щоб одягнутися, потрібно всього 5 хвилин

Відповідаючи на ці коментарі, вона написала: "Він купається перед сном, вночі не пітніє. Якби це сталося, ми б узяли новий одяг. Проблем із м'ятим одягом не було".

Втім, були юзери, які підтримали її метод:

Моя 13-річна донька робить це. Вона каже, що ненавидить знімати теплий одяг вранці

Так приємно дізнатися, що я не єдиний

Нагадаємо, в італійському селі вперше за 30 років народилася дитина. Тепер у населеному пункті живе 26 людей.

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