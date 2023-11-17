Вчителька спантеличила, що вкладає свого сина спати у шкільній формі: навіщо вона це робить

Методи викладачки спричинили неоднозначну реакцію в Мережі.
Жінка розповіла, що щоночі вкладає сина спати у шкільній формі, щоб ранок минав гладко.
Рейчел сама працює вчителькою і часто використовує свій обліковий запис у TikTok, щоб ділитися корисними порадами та рекомендаціями з іншими батьками.
Одягнена в рожеву футболку та джинсовий комбінезон з розпущеним волоссям, вона пояснила: "Я одягаю свого маленького хлопчика до школи ввечері".
Вона сказала, що він одягає "гарну нову сорочку" разом із спортивними штанами, які "дуже зручні". "Потім, коли він прокидається, ми просто одягаємо кросівки", - продовжила вона.
Рейчел сказала, що колись вона справді навчить свого сина прокидатися і збиратися до школи зранку.
"Але я не можу зробити це просто зараз, і це нормально, я намагаюся, як і ви", - пояснила вона.
Користувачі були спантеличені таким лайфгаком.
- Ви помиляєтеся… Це неправильно
- Але тоді він весь пом'ятий і спітнілий. Щоб одягнутися, потрібно всього 5 хвилин
- Відповідаючи на ці коментарі, вона написала: "Він купається перед сном, вночі не пітніє. Якби це сталося, ми б узяли новий одяг. Проблем із м'ятим одягом не було".
Втім, були юзери, які підтримали її метод:
- Моя 13-річна донька робить це. Вона каже, що ненавидить знімати теплий одяг вранці
- Так приємно дізнатися, що я не єдиний
Нагадаємо, в італійському селі вперше за 30 років народилася дитина. Тепер у населеному пункті живе 26 людей.
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