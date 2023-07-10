Вчителька тричі на тиждень займалась сексом з учнем: їх застукали на кладовищі (фото)

У США судять 26-річну вчительку, яка займалась сексом зі своїм 17-річним учнем. За це педагогині загрожує позбавлення волі.

Про це пише dailystar.co.uk.

26-річна Калі Гейкс викладала природничі науки в державних школах Вінсайда в штаті Небраска, коли вступила в непристойні стосунки з 17-річним учнем.

Вчителька займалася сексом з учнем по всьому місту: вона прокрадалася в будинок його батьків, також пара регулярно зустрічалась на місцевому кладовищі. Вони займались інтимом тричі на тиждень.

Зараз Гейкс визнала себе винною у скоєнні двох кримінальних злочинів, включаючи насильство першого та другого ступенів з боку шкільного працівника.

Незважаючи на те, що законний вік сексуальної згоди в штаті Небраска становить 16 років, вчитель не має права вступати в статеві стосунки з учнем, якому не виповнився 21 рік.

За це вчительці загрожувало до 20 років позбавлення волі, проте вона погодилась на угоду зі слідством і її можуть посадити до в'язниці на три роки.

Як випливає з судових документів, Гейкс була вперше заарештована 22 січня 2023 року, коли влада розслідувала інформацію про її незаконний зв'язок зі школярем. За кілька тижнів до цього, 12 січня, поліцейські помітили два автомобілі, які виїжджали з території біля кладовища Вінсайд.

Студент, якого зупинили, сказав, що їде в гості до свого приятеля "Калі", йдеться в поліцейському звіті. За словами сестри жертви, вони зустрічалися до трьох разів на тиждень, щоб зайнятися сексом, і поліція знайшла низку відеозаписів, які підтверджують її слова.

Остаточний вирок педагогині ухвалять у вересні 2023 року.

Нагадаємо, колишня вчителька з католицької школи кинула роботу заради сексу, бо "так хоче Бог".

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