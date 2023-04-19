Вчителька зняла відео, як мастурбувала вібратором у класі з відчиненими дверима

Ім'я викладачки, яка спричинила скандал, поки що невідомо.

У Великій Британії вчителька записала секс-відео, на якому вона мастурбувала в одній початковій школі в Рондда-Сайнон-Тафі та в іншій у Кардіффі.

Про це пише Wales Online.

Один ролик вона зняла в класі, коли двері в коридор були відчинені. "Добре, двері відчинені. У цей момент може увійти будь-хто", - вихвалялася вона.

"Я у шкільному туалеті. Там лише один туалет для персоналу, тому хтось, мабуть, увійде", — сказала вона в іншому кліпі, перш ніж знімати себе.

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Журналісти видання, які бачили відверті відео, розповіли, що в одному з них чітко чути шум дітей, які гралися, поки вчителька здійснювала статевий акт.

Наразі розпочато розслідування.

Зі свого боку, школа та рада Кардіффа заявили у спільній заяві: "Ні діти, ні якісь інші особи не були замішані в інциденті, про який повідомлялося. Оскільки розслідування триває, нині недоцільно давати додаткові коментарі". Таку ж заяву надали представники ради Рондда-Сайнон-Таф.

Поліція Південного Вельсу заявила, що їй "відомо про повідомлення про підозрілу поведінку". Представник сил зазначив: "Справа розслідується, жодних кримінальних злочинів виявлено не було, і тепер її передано до Ради з кадрів освіти".

Рада з кадрів у сфері освіти заявила, що не може коментувати окремі випадки.

Нагадаємо, у США вчителька у парку займалась сексом з 14-річним учнем. Це тривало майже рік.

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