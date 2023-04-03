Вчителька звабила сина своїх друзів і зайнялася з ним сексом

Минулого тижня Кіра МакҐлінн з'явилася у поліції Портленда, США, після того, як були видані накази на її арешт за статеве зловживання неповнолітньою особою та перешкоджання свідку чи потерпілому.

Про це пише wabi.tv.

Офіс шерифа округу Камберленд повідомив, що розслідування розпочалось у лютому, коли 42-річну жінку звинуватили у статевому контакті з підлітком.

Пізніше розслідувачі дізналися, що МакҐлінн також просила потерпілого змінити свідчення щодо її поведінки. Посадовці стверджують, що МакҐлінн знала потерпілого.

Фото: wabi.tv

На початку розслідування офіс шерифа дізнався, що МакҐлінн працювала вчителькою на заміну в MSAD 6. Працюючи зі шкільним округом, детективи встановили, що жодне зі звинувачень не має відношення до шкільної власності, і роль МакҐлінн як вчителя на заміну не призвела до зазначених випадків статевого насильства.

У заяві офісу шерифа сказано, що на цей момент інші потерпілі не ідентифіковані.

Макґлінн була доставлена до в'язниці округу Камберленд, де вона заплатила заставу в розмірі 2 500 доларів готівкою. Їй заборонено будь-який контакт з потерпілим і їй повинні пред'явити обвинувачення в Об'єднаному суді округу Камберленд 10 травня.

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