Вчительку відсторонили від роботи через її величезні фальшиві груди (фото)

У Канаді вчительку середньої школи Кайлу Лем'є відсторонили від роботи та відправили у відпустку через її зовнішній вигляд.

Так, 39-річна жінка викликала суперечки, коли Мережею почали ширитися фотографії та відео її незвичайного вигляду. Кайла носить величезні фальшиві груди.

Про це пише nypost.com

Зазначається, що Лем'є почала викладати в середній школі Оквілл Трафальгар в Онтаріо у вересні 2022 року.

Фото: nypost.com

Сама ж вчителька стверджує, що нібито страждає від гігантомастії – надмірного збільшення молочних залоз. Втім, офіційно підтвердити свій діагноз вона не змогла. Більше того, сусіди Кайли розповіли, що вдома Лем'є постає в чоловічому образі – без макіяжу, перуки та накладного бюста.

Фото: nypost.com

Лем'є прокоментувала, що вона не трансгендерка, а інтерсексуалка. Вона сказала, що перебуває "у перехідному періоді" після того, як почала проходити замісну гормональну терапію 2021 року.

"Я ідентифікую себе як жінка. Все своє життя я ідентифікувала себе як чоловік. Я маю вигляд як чоловік. Коли я вирішила прийняти іншу сторону себе в 39 років, це вийшло само собою", - поділилася викладачка.

Фото: nypost.com

Зі свого боку, деякі розгнівані батьки звернулися до шкільної ради з проханням запровадити дрескод для вчителів. Втім, це прохання відхилили через побоювання щодо порушення Кодексу прав людини Онтаріо.

У січні ж шкільна рада погодилася розробити політику, яка вимагає від педагогів підтримувати "відповідний та професійний" зовнішній вигляд.

Нагадаємо, у Бельгії жінку через зовнішність звільнили з роботи. Роботодавцям не сподобалось те, що у неї "вибиті зуби".

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