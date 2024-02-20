Вчителя відсторонили від роботи після відео, де він ходить школою у сукні: учні заступилися

Було запущено кампанію з відновлення його на посаді.

Вчителя середньої школи в Техасі було відсторонено від роботи після того, як з'явилося відео, де він ходить на уроці у пачці та розмовляє з учнями у сукні.

Про це пише Daily Star.

На одному відео викладач хімії Рахмад Т'ях'яді зображений у рожевій сукні, а на інших фотографіях можна побачити, як він пише на дошці у різнокольоровій пачці.

Відео з підписом "Це дорослий чоловік" спричинили низку негативних відгуків із закликами звільнити вчителя: "Треба заарештувати", "Тримайте свої фетиші за зачиненими дверима".

У результаті, його відсторонили від роботи.

Рахмад Т'ях'яді / Фото: Facebook

Тим часом учні поквапилися підтримати свого вчителя та створили петицію на сайті Change.org. Вони заявили, що кадри з Рахмадом у сукні були зняті у "день духів", і вимагали, щоб йому дозволили повернутися до класу.

Рахмад Т'ях'яді / Фото: mrtcreekview/X

Петицію підписали понад 3500 осіб. "Його називають педофілом, проте це не так, і його люблять багато учнів", - написала авторка петиції Джулія. "Він чудовий вчитель, він дуже добре пояснює хімію і створив для своїх учнів дуже веселе та безпечне середовище. Насправді, багато учнів у його класі насамперед заохочували його одягнути цю сукню. Він підштовхнув багатьох учнів стати кращими і проявляє щиру турботу про своїх учнів. Нещодавнє рішення призначити йому випробувальний термін залишило наше співтовариство розчарованим та засмученим. Для середньої школи Геврона було б великою втратою позбутися такого вчителя, як пан Т'ях'яді".

Нагадаємо, суддю заскочили за "брудним" листуванням під час засідання у справі про вбивство дитини. Вона подала у відставку.

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