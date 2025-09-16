Вчитель займався сексом зі своєю ученицею: дівчина шокувала зізнанням

Вчитель спав зі своєю ученицею / © Unsplash

У Великій Британії покарали вчителя, який займався сексом зі своєю ученицею. Також він возив підлітків до пабу.

Про це пише mirror.co.uk.

Том Філд, який майже два десятиліття викладав в Урсулінському коледжі у Вестгейт-он-Сі, зізнався, що спав зі школяркою наступного дня після її випускного іспиту.

Комісія Агентства з регулювання діяльності вчителів заслухала свідчення про те, як 46-річний чоловік відвіз учнів до пабу, згодом доправив їх додому, а наостанок навмисно залишив підлітку, щоб сказати їй, що «хотів би зайнятися з нею сексом».

Наступного дня вчитель відвіз дівчину до свого будинку.

Щойно пара опинилася всередині приміщення, Філд повів ученицю нагору і вступив з нею у статевий контакт, як повідомила комісія Агентства з регулювання діяльності вчителів. Пізніше учениця розповіла владі: «Я ніколи не відмовлялася, але відчувала, що це неправильно».

Через кілька днів вчитель домовився зі школяркою про нову зустріч, забравши її з дому. Він узяв лікарняний на роботі і відвіз дівчину до себе додому, щоб подивитися фільм, після чого вступив з нею у статевий контакт.

Згодом підлітка довірилася одному зі співробітників школи. Під час розмови вчитель визнав, що у нього був секс зі школяркою.

Комісія дійшла висновку, що його дії були «сексуально мотивованими» і відверто зловживали його роллю вчителя.

Під час засідання спеціальної комісії вчитель спочатку заявляв, що йому соромно, проте згодом він звинувачував дівчину, що «це вона його переслідувала». Комісія визнала педагога винним і його звільнили з роботи.