Вчителі у школі зайнялися сексом: пікантні кадри побачило все місто

У польській школі спалахнув скандал через секс / © Unsplash

Реклама

У Польщі двоє вчителів у приміщення школи зайнялись сексом. Педагогів з Комплексу гімназії та агротехнічної школи в Тухолі відсторонили від роботи після того, як в інтернет потрапив запис з камери спостереження, де вони займаються статевим актом у приміщенні школи.

Інцидент викликав резонанс у місцевій громаді, а справою займається управління освіти і поліція, повідомляє польське видання Gazeta Wyborcza.

Директор школи Іренеуш Весоловський розповів, що кадри швидко поширилися і викликали занепокоєння. Він пояснив, що співробітники школи зізналися, що це вони були на відео. Вчителів вже відсторонили від роботи, а подальші рішення залежатимуть від опікунської ради.

Реклама

Управління освіти в Бидгощі підтвердило, що вчителі дійсно займалися сексом на танцювальному майданчику в одному з класів школи, і що ця ситуація не є першоквітневим жартом.

Речниця Управління освіти в Бидгощі Єва Подгурська в інтерв'ю виданню Wyborcza зізналася, що їй важко повірити в те, що сталося в школі в Тухолі. Вона зазначила, що коли побачила відео, то була переконана, що це жарт або продукт штучного інтелекту, і не знала, як представити ситуацію директору школи.

Справою вчителів також займається тухольська поліція. Відділення поліції отримало повідомлення про незаконне розповсюдження відео після того, як кадри потрапили в Інтернет. Лукаш Томашевський, речник поліції в Тухолі, повідомив, що 31 березня одна з потерпілих подала заяву про правопорушення. Поліція збирає докази, з'ясовує, як стався інцидент і хто несе за нього відповідальність. Планується опитати всіх, хто може володіти інформацією у цій справі. Томашевський додав, що поліція не дає оцінки актам кохання, оскільки вони не заборонені, а лише розслідує розповсюдження відео.

Педагогам можуть назавжди заборонити займатись своєю діяльністю.