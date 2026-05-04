Цікaвинки
629
2 хв

Вчителька англійської мови напилась посеред уроку та шокувала учнів своєю поведінкою

Вчительці англійської мови заборонили викладати у школі через вживання алкоголю.

Віра Хмельницька
Вчительку покарали через пиятику в школі / © Freepik

Вчителька англійської мови з Великої Британії Анніка Капур під час уроку пила джин з лимоном, приховавши напій у пляшці з водою. За це її покарали, заборонивши працювати у школі.

Про це пише mirror.co.uk.

У січні 2025 року під час уроку в школі «Джаноглі Сіті Академі» в Ноттінгемі вчителька англійської мови Анніка Капур нерозбірливо вимовляла слова і хиталася на ногах. Капур сказала одному зі співробітників, що «цей клас мене лякає», і що під час уроку вона тримала в руках пляшку з «безалкогольним напоєм», але не бачила, що в ній було.

Школа провела розслідування, і Капур розповіла, що у її робочій сумці лежала наполовину заповнена пляшка з водою, в якій ще залишався алкоголь від святкування її дня народження. Вона сказала, що випила з неї лише наприкінці дня і лише тоді зрозуміла, що там був алкоголь. Вона зазначила, що не могла його виплюнути, оскільки на останньому уроці дня в класі були діти.

Інший співробітник розповів, що учень поклав голову на парту, а 30-річна Капур «ніжно підтягнула його за волосся з парти». Він зазначив, що вона жестикулювала руками, хиталася і говорила нехарактерно для себе.

Також викладачку знудило її у туалеті для персоналу. Співробітники не відчули запаху алкоголю в її подиху, а Капур сказала, що вона просто «трохи втомилася».

Капур визнала, що вчинила неприпустимо з професійної точки зору, принісши алкоголь на територію школи, вживаючи його та перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння під час навчального процесу, чим наражала учнів на небезпеку.

Комісія зазначила, що вона випила третину пляшки джина з лимоном, знаючи, що це алкогольний напій, і вирішила залишитися в класі. Їй заборонено викладати протягом двох років.

