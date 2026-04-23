Вчителька фізкультури показувала учням свою спідню білизну: все закінчилось несподівано

Вчительку покарали через її поведінку

Реклама

У Великій Британії вчителька фізкультури втратила роботу через неналежну поведінку. Вона ходила напівоголеною та змушувала учнів брехати.

Про це пише dailystar.co.uk.

Вчительку фізкультури викликали на дисциплінарне слухання у зв’язку із звинуваченнями в тому, що вона проігнорувала протокол щодо струсу мозку під час шкільної поїздки на змагання з регбі та показувала учням свою нижню білизну.

Реклама

Лоурі Вільямс, яка тренувала команду з регбі в коледжі Лландовері в Уельсі, також звинувачували в тому, що вона відкривала двері свого готельного номера, не будучи повністю одягненою, розпитувала учнів про їхні особисті стосунки, а також показувала їм відео, на яких вона розважалася на вечірках. Також стверджується, що колишня вчителька підбурювала ученицю збрехати виховательці гуртожитку про те, що вона взяла іншу ученицю на матч.

За словами учнів, вчителька розповідала, який одяг, зокрема нижню білизну, збиралася одягнути наступного дня.

Також учні скаржились, що вчителька практично змушувала грати їх у регбі навіть після травми голови.

Після скандалу педагогиня звільнилась.

Реклама

