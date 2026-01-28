Вчителька музики народила від 12-річного учня: чим усе закінчилось

Вчителька народила від учня / © Associated Press

В Австралії 33-річна вчителька народила від 12-річного учня, якого неодноразово ґвалтувала.

Про це пише dailymail.co.uk.

33-річна Наомі Текеа Крейг була заміжньою матір’ю та викладала в школі. У жовтні 2024 року вона почала вчиняти сексуальне насильство проти свого 12-річного учня. Зґвалтування тривали понад рік — аж до грудня 2025 року, коли її викрили.

Проте до цього часу жінка завагітніла від своєї жертви та народила. Тест ДНК це підтвердив, 13-річний школяр також не заперечував, що немовля його.

Жінка на суді визнала себе винною за всіма пунктами звинувачення. Їй заборонено бачитись із малолітніми дітьми, включаючи свого старшого сина. Проте контактувати із немовлям їй можна.

Наразі триває судовий процес.

У школі були шоковані інцидентом, оскільки там хвалили педагогиню за її активну діяльність.

«З жалем повідомляю вам, що вчителя нашої школи було заарештовано поліцією та звинувачено у злочинах, пов’язаних із дітьми», — зазначила директорка школи.

