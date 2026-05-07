Вчителька у школі кілька разів займалась інтимом з учнем та хотіла за нього заміж: що зробив хлопець

Вчительці загрожує до 30 років позбавлення волі через інтим зі своїм учнем.

© Pixabay

У США вчителька займалась інтимом зі своїм 17-річним учнем. Педагогиня була готова заради підлітка розлучитись із чоловіком.

Про це пише mirror.co.uk.

Згідно з судовими документами, заміжня вчителька, яка зізналася у статевих стосунках з неповнолітнім учнем у своєму класі, сказала йому, що розлучиться з чоловіком заради нього, коли йому виповниться 18 років.

Як йдеться у письмовій заяві під присягою, 37-річна Хізер Машберн-Сміт зізналася у статевих стосунках з хлопцем, водночас визнавши, що знала, що він «лише підліток». Вона почала спілкуватися з 17-річним учнем через Snapchat після того, як він сказав їй, що вона «красива».

Потім підліток прийшов до класу Машберн-Сміт, де вони двічі цілувалися та займалися сексом, йдеться в документах. Під час цих незаконних зустрічей вчителька сказала, що хоче розлучитися з чоловіком, коли хлопцю виповниться 18 років — вік, з якого у Флориді дозволяється вступати в статеві стосунки.

Хлопець занепокоївся, припинив спілкуватися з Машберн-Сміт і заблокував її. Як стало відомо, вона продовжувала надсилати йому повідомлення у Snapchat.

Згідно з документами, згодом Машберн-Сміт зізналася поліції у цих зустрічах, стверджуючи, що «зробила помилку». За повідомленнями, вона також заявила, що учень давав їй відчути, що вона йому подобається.

З того часу вчительці висунуто звинувачення у незаконних сексуальних діях щодо неповнолітніх. Згідно із законодавством штату Флорида, за це передбачено покарання у вигляді 30 років позбавлення волі.

Шериф округу Шарлотт Білл Прумелл заявив: «Те, що зробила ця жінка, є не лише незаконним, а й завдає шкоди учням та колегам, які її оточують». Як додали представники шкільного округу, її також відсторонили від роботи в школі.

Нагадаємо, вчителька математики зайнялася інтимом зі своїм учнем.

