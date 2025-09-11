Вчителька вигадала спосіб, як 16 років не ходити на роботу і отримувати зарплату

Вчителька 16 років не була на роботі, але отримувала зарплату / © argumenti.ru

У Німеччині вчителька 16 років не ходила на роботу, проте їй все одно платили зарплату.

Про це пише dailymail.co.uk.

Вчителька біології та географії, пішла на лікарняний у серпні 2009 року через хронічне захворювання та психологічні проблеми.

Після тримісячної відсутності вона повинна була пройти обстеження у лікаря. Але цього ніколи не сталося, і її лікарняний систематично продовжували протягом майже 20 років.

Коли держава нарешті про це дізналася, вона наказала жінці пройти медичне обстеження, але та відмовилася і вирішила подати до суду на керівництво.

Жінці виплачували 100% її зарплати протягом усього часу її відсутності, незважаючи на те, що вона ніколи не поверталася до професійного училища Berufskolleg у Везелі, поблизу Дуйсбурга, де вона працювала з 2003 року.

Їй вдалося залишатися непоміченою до зміни керівництва в 2024 році, коли внутрішній аудит виявив цю «помилку».

Колишній директор, який очолив заклад у 2015 році, ніколи не зустрічався з цією вчителькою і абсолютно не знав, що вона, теоретично, була частиною його педагогічного колективу.

За даними німецьких медіа, які посилаються на німецьку шкалу заробітної плати, педагогиня заробляла від 5051 до 6174 євро на місяць.

За повідомленнями ЗМІ, вона володіє двома квартирами в Дуйсбурзі, на північному заході Німеччини.

Викладачка була працевлаштована федеральною землею Північний Рейн-Вестфалія. Поінформована про цей конкретний випадок, держава хотіла піддати викладачку медичному обстеженню з метою підтвердження її стану здоров’я.

«У мене є багато питань, тому що я ніколи раніше не стикалася з подібним випадком», — сказала Доротея Феллер, міністр освіти землі Північний Рейн-Вестфалія, Німеччина, в інтерв’ю газеті Bild.

Зараз, через стільки років, буде складно вимагати від професора повернути отримані суми, оскільки важко буде довести, що вона брехала про свій стан здоров’я.

