Вчителька заспівала дітям про інтимні органи і стала зіркою Мережі (відео)
Вірусний ролик вчительки наголошує на важливості знання дітей про частини тіла, до яких ніхто не має права торкатися.
Вчителька початкових класів із Намібії Гелда Вотербур здобула величезну популярність у соцмережах після виконання пісні про інтимні зони. Її відео вже подивилися понад 120 млн разів.
Ролик був опублікований у TikTok.
У своєму дописі Вотербур наголосила на важливості знання про ті частини тіла, яких ніхто не має права торкатися, і підкреслила, що вони повинні бути у безпеці.
Користувачі соцмереж активно відреагували на ініціативу вчительки:
«Мені здається, якщо „I will tell my teacher“ не дай Бог трапиться, ця жіночка порве на тряпки за своїх дітей. І це для мене важливіше, ніж знання математики чи історії».
«Дехто писав, що її „агресивна“ подача цього — це щоб діти сприймали це серйозно, а не як веселу, розважальну пісеньку».
«Так це круто, що вчитель вчить відстоювати кордони. Вчить, щоб діти не боялися казати батькам чи вчителям про посягання».
Свою думку щодо вірусного ролика висловила і психологиня Анна Файна. Вона підкреслила, що навіть попри закиди щодо «агресивної» подачі, саме такий спосіб донесення інформації є дієвим.
«Ми обговорюємо відео вчительки початкової школи Гелди Вотербур з Намібії, яке стало вірусним. Хоча деякі критикують її агресивне виконання, я вважаю, що саме така подача інформації про інтимні частини тіла та захист від насильства є ефективною для дітей. Ми повинні допомогти дітям відчути впевненість і право на категоричність, коли мова йде про їхню безпеку», — зазначила експертка.
