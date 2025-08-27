Вчителька заспівала дітям про інтимні органи і стала зіркою Мережі (відео)

Вчителька з Намібії Гелда Вотербур / © скриншот з відео

Вчителька початкових класів із Намібії Гелда Вотербур здобула величезну популярність у соцмережах після виконання пісні про інтимні зони. Її відео вже подивилися понад 120 млн разів.

Ролик був опублікований у TikTok.

У своєму дописі Вотербур наголосила на важливості знання про ті частини тіла, яких ніхто не має права торкатися, і підкреслила, що вони повинні бути у безпеці.

Користувачі соцмереж активно відреагували на ініціативу вчительки:

«Мені здається, якщо „I will tell my teacher“ не дай Бог трапиться, ця жіночка порве на тряпки за своїх дітей. І це для мене важливіше, ніж знання математики чи історії».

«Дехто писав, що її „агресивна“ подача цього — це щоб діти сприймали це серйозно, а не як веселу, розважальну пісеньку».

«Так це круто, що вчитель вчить відстоювати кордони. Вчить, щоб діти не боялися казати батькам чи вчителям про посягання».

Свою думку щодо вірусного ролика висловила і психологиня Анна Файна. Вона підкреслила, що навіть попри закиди щодо «агресивної» подачі, саме такий спосіб донесення інформації є дієвим.

«Ми обговорюємо відео вчительки початкової школи Гелди Вотербур з Намібії, яке стало вірусним. Хоча деякі критикують її агресивне виконання, я вважаю, що саме така подача інформації про інтимні частини тіла та захист від насильства є ефективною для дітей. Ми повинні допомогти дітям відчути впевненість і право на категоричність, коли мова йде про їхню безпеку», — зазначила експертка.

До слова, раніше Мережу підкорило звернення турецької вчительки до батьків. Вона закликала навчити дітей поважати освіту та викладачів, а також бути добрими та уважними. Педагогиня наголосила, що її робота — навчати, але без допомоги батьків це буде вкрай складно.