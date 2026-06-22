Вчительку звільнили з роботи через її коханого: ким виявився чоловік

Джессіка Патулло і Джош Перрі / © Daily Mail

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У Великій Британії вчительку звільнили з роботи через те, що вона зустрічалась із чоловіком, який був засуджений за зберігання непристойних фото дітей.

Про це пише dailymail.com.

29-річна Джессіка Патулло була звільнена минулого року з початкової школи Kelvedon Hatch Community Primary School у Брентвуді, графство Ессекс, за те, що не повідомила про те, що її новий хлопець, 30-річний Джош Перрі, був затриманий у 2019 році за зберігання непристойних зображень малолітніх дітей.

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Вона залишилася поруч із зареєстрованим сексуальним злочинцем — незважаючи на втрату кар’єри та вимушену перекваліфікацію на майстра манікюру — і у вересні того ж року вийшла за нього заміж.

Минулого місяця Патулло була назавжди виключена з реєстру вчителів після того, як комісія з питань дисциплінарних порушень встановила, що вона «значно не відповідала стандартам доброчесності, яких очікують від вчителя», оскільки не повідомила про минуле Перрі.

Протягом 13 місяців вона викладала у своєму класі, таємно зустрічаючись із педофілом, аж поки нарешті не зізналася директору школи в листопаді 2024 року після того, як поліцейський наказав їй це зробити. Через п’ять місяців її звільнили.

Друзі вчительки зазначили, що вона не винна у тому, що в її обранця було таке минуле. Вони додали, що жінка тяжко переживає втрату кар’єри.

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Джессіка Патулло визнала, що припустилася «помилки в професійному судженні», не повідомивши школу одразу після того, як дізналася про злочин свого хлопця Перрі.

Педагогиня пояснилащо на той час вона «не вважала, що це питання має бути предметом обговорення в школі».

Вона стверджувала, що була «настільки зосереджена на дітях», що більше звертала увагу на проблеми захисту «на щоденній основі».

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