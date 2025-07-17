Вчительці через фото заборонили працювати у школі: який вигляд вона мала

34-річна Кірсті Б’юкен / © Daily Mail

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У Великій Британії місцевій вчительці на два роки заборонили працювати у школі через пікантні фото.

Про це пише dailymail.co.uk.

34-річна Кірсті Б’юкен залишила свою посаду в середній школі у Глазго, коли з’ясувалося, що вона поширює свої відверті фотографії.

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Мати-одиначка публікувала свої фотографії під псевдонімом Джессіка Джекрабіт і описувала себе як «хорошу вчительку, яка стала поганою» з «сексуальним підтягнутим тілом».

Вчителька фізики стверджувала, що почала публікувати фотографії лише для того, щоб заробити гроші на тлі затримки зарплати.

Пізніше вона стверджувала, що заробила 60 000 фунтів стерлінгів лише за один місяць, публікуючи свої фотографії на сайті OnlyFans.

Кірсті Б’юкен / © Daily Mail

Її справу було передано на розгляд Генеральної педагогічної ради Шотландії (GTCS), яка постановила, що її потрібно заборонити викладати у школах.

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Дисциплінарна комісія офіційно заборонила їй подавати заяву на роботу протягом двох років та засудила її діяльність.

Вчителька ж пояснила: «Я не хотіла залишати свою роботу, але мені також потрібно було заробляти більше грошей. Я навіть мала іншу роботу до того, як стала на шлях OnlyFans. Я працювала в Tesco, я працювала ельфом на різдвяному заході Braehead. Я завжди була працьовою.

Мої зображення були незаконно завантажені та поширені серед учнів школи, в якій я працювала, кар’єра, до якої я йшла усе своє життя. Тож у мене не було іншого вибору, окрім як піти».

Кірсті Б’юкен / © Daily Mail

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