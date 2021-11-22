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У США дев'ятирічна дівчинка відбилася від грабіжника, який напав на її маму: відео

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West Palm Beach PD

Маленька героїня кілька разів вдарила в обличчя грабіжника, який напав на її маму.

В американському штаті Флорида дев'ятирічна Джорні Нельсон захистила матір від грабіжника і стала зіркою Мережі. Дівчинка також отримала нагороду від поліції.

Про це повідомляє Fox News.

Зазначається, що інцидент стався у місті Вест-Палм-Біч 2 листопада, коли маленька героїня разом із мамою перебувала на парковці біля супермаркету. 

"Ми вийшли з магазину, я подивилася на нього, потім озирнулася на машину, відкрила дверцята і наступне, що я пам'ятаю, це як він біжить до моєї мами", - розповіла Джорні. 

За словами правоохоронців, підозрюваний "накинувся" на постраждалу, коли вона завантажувала продукти до салону свого автомобіля. Чоловік із погрозами почав виривати з її рук сумочку і, зрештою, повалив жінку на землю.

У цей момент Джорні підбігла до нападника і кілька разів вдарила його в обличчя. Підозрюваний втік, однак пізніше його упізнали як Деметріуса Джексона.

Нападника заарештували і звинуватили у пограбуванні та нанесенні побоїв через два дні після інциденту, а Джорні нагородили медаллю та грамотою за блискавичну реакцію та відвагу.

Очільник місцевої поліції Френк Аддерлі подякував дівчинці за хоробрість, яку вона проявила, коли "побігла до своєї матері, щоб відбитися від нахабного грабіжника". Водночас правоохоронець наголосив на потенційній небезпеці подібних дій.

"Я б не рекомендував протистояти такій людині, однак у запалі моменту трапляється різне. Б'юся у заклад, що він був шокований, коли вона вдарила його просто в обличчя, - зауважив Аддерлі. - Я думаю, що вона вдарила його досить сильно".

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