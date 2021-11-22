У США дев'ятирічна дівчинка відбилася від грабіжника, який напав на її маму: відео

У США дев'ятирічна дівчинка відбилася від грабіжника, який напав на її маму: відео

Маленька героїня кілька разів вдарила в обличчя грабіжника, який напав на її маму.

В американському штаті Флорида дев'ятирічна Джорні Нельсон захистила матір від грабіжника і стала зіркою Мережі. Дівчинка також отримала нагороду від поліції.

Про це повідомляє Fox News.

Зазначається, що інцидент стався у місті Вест-Палм-Біч 2 листопада, коли маленька героїня разом із мамою перебувала на парковці біля супермаркету.

"Ми вийшли з магазину, я подивилася на нього, потім озирнулася на машину, відкрила дверцята і наступне, що я пам'ятаю, це як він біжить до моєї мами", - розповіла Джорні.

За словами правоохоронців, підозрюваний "накинувся" на постраждалу, коли вона завантажувала продукти до салону свого автомобіля. Чоловік із погрозами почав виривати з її рук сумочку і, зрештою, повалив жінку на землю.

У цей момент Джорні підбігла до нападника і кілька разів вдарила його в обличчя. Підозрюваний втік, однак пізніше його упізнали як Деметріуса Джексона.

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Нападника заарештували і звинуватили у пограбуванні та нанесенні побоїв через два дні після інциденту, а Джорні нагородили медаллю та грамотою за блискавичну реакцію та відвагу.

Очільник місцевої поліції Френк Аддерлі подякував дівчинці за хоробрість, яку вона проявила, коли "побігла до своєї матері, щоб відбитися від нахабного грабіжника". Водночас правоохоронець наголосив на потенційній небезпеці подібних дій.

"Я б не рекомендував протистояти такій людині, однак у запалі моменту трапляється різне. Б'юся у заклад, що він був шокований, коли вона вдарила його просто в обличчя, - зауважив Аддерлі. - Я думаю, що вона вдарила його досить сильно".

WOW. A 9-year-old girl ran to her mom's defense this month when a man attempted a daytime robbery along Broadway Ave. @WestPalmPD will recognize the child today for her bravery. A man was later charged with robbery and battery causing great bodily harm. @WPTV @FOX29WFLX pic.twitter.com/hOqQfbqr07 — Ashleigh Walters (@AshleighWalters) November 18, 2021

Chief Adderley honored a 9-year old child today for bravery as she ran to her mother’s defense to fend off a brazen robber. An #arrest was swiftly made in this case.



The West Palm Beach Police Foundation presented the child with a token of appreciation. pic.twitter.com/r9tz8PoacW — West Palm Beach PD (@WestPalmPD) November 18, 2021

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